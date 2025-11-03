ARCA y su nuevo sistema de facturación electrónica: qué cambia desde ahora

ARCA implementa un nuevo sistema a la hora de facturar con cambios importantes para los contribuyentes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una actualización integral del régimen de facturación electrónica que impactará en empresas, profesionales y monotributistas. El objetivo principal de esta reforma es modernizar el sistema, mejorar la transparencia de las operaciones y optimizar los controles fiscales.

Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la obligación de incluir la condición frente al IVA del comprador, locatario o prestatario en cada comprobante electrónico emitido. Esta información será ahora un requisito indispensable para validar la factura.

Asimismo, cuando las operaciones se realicen en moneda extranjera, se deberá aplicar el tipo de cambio del Banco Nación correspondiente al cierre del día hábil anterior a la fecha de emisión del comprobante.

Otro cambio importante es la reducción de los requisitos patrimoniales para poder emitir comprobantes clase “A”. Además, se implementará un sistema de evaluación periódica para revisar el comportamiento fiscal de los contribuyentes y garantizar que mantengan un nivel adecuado de cumplimiento.

arca ARCA informa a sus contribuyentes. Por otra parte, las empresas y profesionales deberán actualizar sus sistemas de facturación para adecuarse a los nuevos parámetros técnicos. Aquellos que no lo hagan podrían enfrentar el rechazo automático de comprobantes por parte del sistema. La aplicación del nuevo régimen será gradual y se extenderá a lo largo de 2025, con diferentes etapas según el tipo de contribuyente.