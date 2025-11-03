ARCA informó que los ingresos tributarios cayeron 3% en términos reales en octubre

La recaudación de octubre subió 26,5% interanual y llegó a $16,17 billones, pero volvió a perder frente a la inflación, con una baja real del 3%, anunció ARCA.

La recaudación tributaria de octubre alcanzó los $16,17 billones, con un crecimiento interanual del 26,5%, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si bien el dato muestra una mejora nominal respecto de septiembre, la suba volvió a ubicarse por debajo de la inflación, con una caída real cercana al 3%.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la recaudación habría retrocedido 3,6% en términos reales, aunque al excluir los tributos vinculados al comercio exterior, impactados por la eliminación del Impuesto PAIS, el resultado sería levemente positivo (1%). El organismo explicó que la comparación interanual está distorsionada por la “alta base” de octubre de 2024, cuando se registraron ingresos excepcionales por moratorias, regularizaciones de activos y el REIBP.

Sin esos factores extraordinarios, la suba real rondaría el 37%, según ARCA. Entre enero y octubre, los ingresos totales ascendieron a $150,98 billones, lo que representa un aumento acumulado del 43,4% frente al mismo período de 2024, mientras que la inflación medida por el INDEC se ubicó en torno al 22% en septiembre.

La recaudación con mejor y peor desempeño Entre los tributos con mejor desempeño se destacaron el IVA, que sumó $5,77 billones y creció 31,7% interanual; y el Impuesto a las Ganancias, que registró $3,28 billones, un incremento del 48,5% impulsado por mayores anticipos de empresas y personas físicas tras la modificación del régimen de pagos. También los Créditos y Débitos Bancarios avanzaron 41,2% y los aportes de la Seguridad Social subieron 32,8%, motorizados por el aumento de los salarios.

Por el contrario, la recaudación vinculada al comercio exterior volvió a mostrar retrocesos. Los Derechos de Exportación cayeron 55,3%, hasta $257.100 millones, afectados por la baja de alícuotas y la suspensión temporal dispuesta por el Gobierno nacional. En tanto, Bienes Personales se desplomó 57,8%, impactado por la ausencia de los ingresos excepcionales del año pasado.