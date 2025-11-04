Presenta:

Subasta online de ARCA: consolas, parlantes y cámaras desde $15.000

ARCA subasta tecnología decomisada: consolas, parlantes y cámaras podrán comprarse online desde $15.000.

Cómo participar de la próxima subasta de ARCA.&nbsp;

PlayStation

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una nueva subasta pública de equipos tecnológicos, que se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de noviembre de 2025, entre las 11:00 y las 12:05, a través del portal del Banco Ciudad.

Entre los lotes disponibles se destacan artículos electrónicos, consolas, equipos de sonido, cámaras e impresoras, todos con precios base accesibles y garantía proporcional.

Subasta de ARCA: productos destacados

  • 25 artículos marca Sony (consolas y dispositivos): precio base $96.000
  • 43 adaptadores para televisor: precio base $35.000
  • 13 amplificadores Soundigital: precio base $30.000
  • 21 amplificadores Stetsom: precio base $40.000
  • Cámaras instantáneas Fujifilm e impresoras: precio base $15.000
  • Parlantes JBL y accesorios de audio: precios base entre $15.000 y $35.000

Todos los lotes tributan IVA (21%), y los lotes 11 y 12 además Impuestos Internos del 10,5% sobre el precio de venta. No se realizan envíos: los artículos deben retirarse en el lugar indicado.

tv4
Equipos tecnológicos como consolas, parlantes y cámaras se subastarán a través del Banco Ciudad.

Los interesados podrán ver los productos de forma presencial los días 4 y 5 de noviembre, de 9 a 12 horas, en Estrada 4, Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Para participar, es necesario registrarse en el sitio del Banco Ciudad y realizar el depósito de garantía correspondiente a cada lote. Esta subasta representa una oportunidad para adquirir tecnología a precios competitivos, bajo condiciones transparentes y con control estatal.

