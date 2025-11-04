Subasta online de ARCA: consolas, parlantes y cámaras desde $15.000

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una nueva subasta pública de equipos tecnológicos, que se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de noviembre de 2025, entre las 11:00 y las 12:05, a través del portal del Banco Ciudad.

Entre los lotes disponibles se destacan artículos electrónicos, consolas, equipos de sonido, cámaras e impresoras, todos con precios base accesibles y garantía proporcional.

Subasta de ARCA: productos destacados 25 artículos marca Sony (consolas y dispositivos): precio base $96.000

43 adaptadores para televisor: precio base $35.000

13 amplificadores Soundigital: precio base $30.000

21 amplificadores Stetsom: precio base $40.000

Cámaras instantáneas Fujifilm e impresoras: precio base $15.000

Parlantes JBL y accesorios de audio: precios base entre $15.000 y $35.000 Todos los lotes tributan IVA (21%), y los lotes 11 y 12 además Impuestos Internos del 10,5% sobre el precio de venta. No se realizan envíos: los artículos deben retirarse en el lugar indicado.

tv4 Equipos tecnológicos como consolas, parlantes y cámaras se subastarán a través del Banco Ciudad. Web Los interesados podrán ver los productos de forma presencial los días 4 y 5 de noviembre, de 9 a 12 horas, en Estrada 4, Concepción del Uruguay, Entre Ríos.