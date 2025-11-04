Fuerte derrumbe del bitcoin: bajó de los 100 mil dólares y arrastró al resto del mercado

La criptomoneda más grande cayó a US$99.963 y perdió más del 20% desde su récord de octubre. El impacto arrastró a Ether y al resto del mercado cripto.

El bitcoin (BTC) volvió a generar sobresaltos en los mercados financieros este martes, al desplomarse por debajo de los 100.000 dólares por primera vez desde fines de junio. La principal criptomoneda llegó a tocar un piso de US$99.963, antes de recuperar levemente terreno hacia el cierre de la jornada.

El retroceso del 5% en 24 horas borró las ganancias que el activo había acumulado durante el rally iniciado a mediados de año, que lo llevó hasta su récord histórico de US$126.198 el 6 de octubre. Desde entonces, el bitcoin acumula una caída superior al 20% y al cierre de esta nota cotizaba cerca de US$100.400.

Movimiento en el mercado La corrección se dio en paralelo con las pérdidas registradas por las principales tecnológicas de Wall Street, como Nvidia y Palantir, cuyos retrocesos se trasladaron al universo cripto y provocaron una ola de ventas masivas. Según datos del mercado, en el momento más tenso del día se liquidaron posiciones en futuros por más de US$606 millones en una hora, con un total de US$1.123 millones en 24 horas.

Lo que más sorprendió a los analistas fue la velocidad del derrumbe. En pocos minutos, una serie de liquidaciones automáticas generó un efecto dominó: cada caída de precio activaba nuevas ventas, amplificando la volatilidad y profundizando el descenso del mercado.