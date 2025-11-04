CyberMonday 2025: indumentaria y electrodomésticos, entre los más elegidos por los argentinos

Con más de 5 millones de usuarios acumulados desde el inicio del evento explorando las más de 15.000 MegaOfertas, el CyberMonday 2025 volvió a consolidarse como uno de los momentos más esperados del comercio electrónico argentino. Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico ( CACE ), el evento se extienderá hasta el miércoles 5 de noviembre a las 23.59, y ya registró un pico de tráfico a las 23 hs del lunes con 187.000 usuarios conectados a la web oficial.

Algunas plataformas de e-commerce registraron un aumento de más de 20% en comparación con el CyberMonday de 2024. En el caso de Tiendanube, lleva una facturación de más de $20.660 millones en 36 horas que lleva el evento.

En tanto, Tiendanube , plataforma líder de comercio electrónico en Latinoamérica, registró compartió un termómetro del evento con información de las más de 60.000 empresas argentinas que eligen su plataforma para vender y desarrollar su negocio online.

Al finalizar la primera jornada del CyberMonday , se registraron 547.000 productos vendidos, un crecimiento del 20% en comparación al primer día de la edición 2024, a un ritmo de 353 productos vendidos por minuto. Este año, el ticket promedio por compra se ubicó en $101.203 y la facturación superó los $16.438 millones.

En las primeras 24 horas, el 56% de las ventas se abonaron con tarjeta de crédito, siendo el método de pago más elegido. Le siguen las transferencias con el 24%. Entre las alternativas de financiación, lideraron los pagos en 1 cuota con el 57% de las transacciones, le siguen los pagos con 3 cuotas con el 24% y las seis cuotas con el 14%.

“El primer día de CyberMonday muestra a un consumidor más selectivo que busca optimizar al máximo su presupuesto. Este año vemos que el pago por transferencia creció 4 puntos porcentuales versus 2024, dato que puede atribuirse a los descuentos que ofrecen las marcas al pagar con esta modalidad. Y es que más allá de los descuentos tradicionales, en esta edición vemos como estos se complementan con otras promociones indirectas, como el envío gratuito que alcanzó en esta primera jornada a 1 de cada 2 órdenes de compra”, señaló Franco Radavero, Gerente General de Tiendanube en Argentina.

Al cierre del mediodía de este marte, la facturación en Tiendanube asciende $20.660 millones en 36 horas, con más de 200.000 ventas.

Los segmentos más elegidos en Tiendanube