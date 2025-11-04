CyberMonday 2025: indumentaria y electrodomésticos, entre los más elegidos por los argentinos
Con la mitad del CyberMonday ya pasaron más de cinco millones de usuarios y con una facturación de más de $20.660 millones en algunas plataformas de e-commerce.
Con más de 5 millones de usuarios acumulados desde el inicio del evento explorando las más de 15.000 MegaOfertas, el CyberMonday 2025 volvió a consolidarse como uno de los momentos más esperados del comercio electrónico argentino. Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento se extienderá hasta el miércoles 5 de noviembre a las 23.59, y ya registró un pico de tráfico a las 23 hs del lunes con 187.000 usuarios conectados a la web oficial.
Algunas plataformas de e-commerce registraron un aumento de más de 20% en comparación con el CyberMonday de 2024. En el caso de Tiendanube, lleva una facturación de más de $20.660 millones en 36 horas que lleva el evento.
Ranking por provincias
A nivel federal, el interés se concentró principalmente en Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Miguel de Tucumán.
Ranking de categorías más visitadas en el primer día, según CACE
- Electro y Tecno
- Indumentaria y Calzado
- Viajes
- Muebles, Hogar y Deco
- Salud y Belleza
- Deportes y Fitness
- Motos y Autos
- Bebés y Niños
- Super, Gastronomía y Bodegas
- Servicios y Varios
Tiendanube registró un aumento
En tanto, Tiendanube, plataforma líder de comercio electrónico en Latinoamérica, registró compartió un termómetro del evento con información de las más de 60.000 empresas argentinas que eligen su plataforma para vender y desarrollar su negocio online.
Al finalizar la primera jornada del CyberMonday, se registraron 547.000 productos vendidos, un crecimiento del 20% en comparación al primer día de la edición 2024, a un ritmo de 353 productos vendidos por minuto. Este año, el ticket promedio por compra se ubicó en $101.203 y la facturación superó los $16.438 millones.
En las primeras 24 horas, el 56% de las ventas se abonaron con tarjeta de crédito, siendo el método de pago más elegido. Le siguen las transferencias con el 24%. Entre las alternativas de financiación, lideraron los pagos en 1 cuota con el 57% de las transacciones, le siguen los pagos con 3 cuotas con el 24% y las seis cuotas con el 14%.
“El primer día de CyberMonday muestra a un consumidor más selectivo que busca optimizar al máximo su presupuesto. Este año vemos que el pago por transferencia creció 4 puntos porcentuales versus 2024, dato que puede atribuirse a los descuentos que ofrecen las marcas al pagar con esta modalidad. Y es que más allá de los descuentos tradicionales, en esta edición vemos como estos se complementan con otras promociones indirectas, como el envío gratuito que alcanzó en esta primera jornada a 1 de cada 2 órdenes de compra”, señaló Franco Radavero, Gerente General de Tiendanube en Argentina.
Al cierre del mediodía de este marte, la facturación en Tiendanube asciende $20.660 millones en 36 horas, con más de 200.000 ventas.
Los segmentos más elegidos en Tiendanube
- Indumentaria: representa el 49,5% del total de las ventas, con un ticket promedio de $94.265
- Deco y Hogar: representa el 11,1% de las ventas, con un ticket promedio de $153.971 y crece 5 puntos porcentuales en ventas respecto al CyberMonday 2024.
- Salud y Belleza: representa el 13.8% de las ventas, con un ticket promedio de $78.599.