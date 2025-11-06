El CEO global del JP Morgan sostuvo que no es necesario un rescate de US$20.000 millones para Argentina

El director Ejecutivo de JP Morgan , Jamie Dimon , sostuvo que la ayuda financiera a Argentina por US$20.000 millones "podrían no ser necesarios". El banquero explicó que no cree que el país necesite incrementar su deuda externa, por lo que no haría falta el rescate que se estabaa negociando con bancos privados internacionales en paralelo al swap con Estados Unidos .

En una entrevista concedida a la agencia Reuters, Dimon aclaró que el gigante de Wall Street estaría dispuesta a colaborar si fuera necesario. “Hemos otorgado financiamiento especial a Argentina en el pasado; si lo necesitan, estamos dispuestos a escuchar sus propuestas”, señaló.

Jamie Dimon se mostró optimista respecto del futuro financiero de Argentina luego de la victoria del Gobierno de Javier Milei en las urnas. “Si Milei pudiera seguir implementando sus políticas durante el resto del mandato, y tal vez durante un segundo, Argentina podría cambiar”, agregó el CEO global de JP Morgan.

En esa línea, el directivo del banco neoyorkino aseguró que gracias a la política económica impulsada por La Libertad Avanza , podrían ingresar al país alrededor de 100.000 millones de dólares de capital extranjero. “Hay grandes empresas que quieren invertir allí ahora”, dijo Dimon.

En la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre, Jamie Dimon visitó Argentina y se reunió con Milei y parte del equipo económico, entre los que se encontraban el ministro de Economía, Luis Caputo , y el entonces secretario de Finanzas, Pablo Quirno .

Javier Milei junto al banquero Jamie Dimon

La visita Dimon también incluyó una gala en el Teatro Colón, con presencia de personalidades destacadas tanto del ámbito local como internacional.

Entre los asistentes internacionales destacaron el exprimer ministro británico Tony Blair, actual secretario del banco JP Morgan; la exsecretaria de Estado de Estados Unidos y socia de la entidad, Condoleezza Rice; y Amin Nasser, directivo de Saudi Aramco, una de las petroleras más grandes del planeta.

De la escena local, sobresalieron en la gala del Colón la asistencia del expresidente Mauricio Macri y del presidente de JP Morgan para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, Facundo Gómez Minujín.