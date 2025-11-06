Con una inversión millonaria Cervecería Quilmes lanzó dos nuevas variedades de cebada: cuáles son

Cervecería y Maltería Quilmes celebró una nueva edición de su “Día de Campo” en el Centro de Investigación y Desarrollo de Cebada Cervecera ubicado en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires , donde presentó sus dos nuevas variedades de cebada: Malkia y Florence .

Los desarrollos demandaron una inversión de 6 millones de dólares y más de 10 años de investigación y trabajo científico , marcando un nuevo hito en la innovación agrícola argentina.

La cebada malteada, ingrediente esencial en la elaboración de cerveza , define su sabor, color y espuma . Argentina es hoy el principal exportador de cebada y malta de América Latina , un orgullo nacional que forma parte de una cadena de valor global.

“Para ser competitivos debemos desarrollar variedades que rindan en el campo y en la industria. Creamos algo que no existe en la naturaleza mediante cruzamientos dirigidos, con mucha paciencia y precisión”, explicó Alejandra Gribaldo , gerenta de Investigación y Desarrollo del centro.

Gribaldo destacó que el objetivo es obtener variedades con alto rendimiento, calidad maltera, buena sanidad y eficiencia en el uso de insumos, lo que permite una producción más sustentable . Malkia , de ciclo intermedio, se destaca por su estabilidad frente a condiciones climáticas adversas como la sequía o el calor extremo, mientras que Florence , de alto potencial de rendimiento, está orientada a zonas sin restricciones ambientales. Ambas variedades están inscriptas en el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y se acompañan con un protocolo de manejo agronómico que optimiza su productividad.

Día de Campo 2 Cervecería y Maltería Quilmes

Con 51 años de trayectoria, el Centro de Investigación y Desarrollo de Cebada Cervecera de Quilmes es pionero en el país. Ha desarrollado 20 variedades de cebada cervecera, de las cuales el 65% de la superficie cultivada en Buenos Aires pertenece a cepas creadas por el centro.

Malta de calidad

En su predio de 80 hectáreas cuenta con una micro maltería, oficinas de investigación y una cámara de crecimiento que acelera los procesos de mejoramiento genético mediante la técnica de speed breeding.

El complejo agrocervecero argentino se ubica como el décimo exportador del país y el segundo de mayor crecimiento en los últimos años. Quilmes trabaja junto a 1.200 productores agropecuarios, fomenta la originación de 300.000 hectáreas de cebada y produce 1,2 millones de toneladas anuales, de las cuales más del 50% se exporta. En 2024, la compañía rompió récords al superar el millón de toneladas exportadas, alcanzando los USD 450 millones, un 29% más que en 2023.

Día de Campo 1 Cervecería y Maltería Quilmes

“Una de cada cuatro cervezas que vendemos en el mundo está hecha con cebada y malta de Buenos Aires. Eso demuestra la calidad de nuestra materia prima y el trabajo conjunto con nuestros productores”, expresó Diego Caponi, gerente de Agronegocios de Quilmes. “Queremos seguir creciendo con eficiencia, innovación y compromiso con el campo argentino”, concluyó.

Con esta apuesta, Cervecería y Maltería Quilmes reafirma su liderazgo en la investigación agrícola y la producción sustentable, consolidando a la cebada argentina como un símbolo de calidad e innovación a nivel mundial.