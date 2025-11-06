ARCA actualizó el servicio de "Mis Retenciones": qué cambia para los contribuyentes

ARCA confirmó una nueva actualización en el servicio de retenciones y también sus cambios con sus respectivos impactos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó una nueva versión de su plataforma Mis Retenciones, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y facilitar el acceso a la información fiscal. La actualización incorpora un diseño más moderno, nuevas funciones y una organización más clara de los datos.

Al ingresar, el sistema muestra de manera destacada el total acumulado de retenciones y percepciones, lo que permite una lectura más rápida y precisa.

Se incorpora la posibilidad de consultar las retenciones correspondientes al impuesto código 353 (Retenciones de Contribuciones de la Seguridad Social) .

Continúa habilitada la versión anterior de la plataforma, para quienes prefieran seguir utilizando el formato anterior mientras se adaptan al nuevo.

En el caso de personas jurídicas, se exige seleccionar al representante legal antes de acceder a los datos del contribuyente representado. Los usuarios valoraron positivamente el nuevo entorno gráfico, la disposición de la información y la visibilidad de los totales. Sin embargo, también se mencionaron algunos puntos a mejorar:

La exportación de datos está limitada a los formatos CSV y para el aplicativo SIAP , sin incluir todavía la opción directa a Excel.

Algunas funciones útiles del diseño anterior, como la posibilidad de identificar rápidamente al agente de retención colocando el cursor sobre el número de CUIT, aún no están disponibles en la nueva versión. Qué implica para los contribuyentes de ARCA La actualización representa un paso adelante en la modernización de los servicios digitales de ARCA. Entre los beneficios principales se destacan:

Acceso más ágil y claro a la información sobre retenciones y percepciones.

Mayor transparencia y control sobre los montos registrados.

Posibilidad de mantener el uso del sistema anterior durante un período de transición. No obstante, ciertos aspectos técnicos, como la limitación en los formatos de descarga y la ausencia de algunas herramientas prácticas, podrían ajustarse en futuras versiones.