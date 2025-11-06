Arca pone la lupa en las transferencias bancarias: cuánto es el tope de noviembre

Desde noviembre, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) aplicará nuevos valores de referencia para el control de operaciones financieras. La medida actualiza los montos que activan la obligación de informar transferencias , depósitos, extracciones y otras operaciones relevantes dentro del sistema bancario y digital.

En el caso de las transferencias y acreditaciones, los controles se aplicarán a partir de los 50 millones de pesos para personas físicas y de 30 millones para personas jurídicas, lo que representa un incremento significativo respecto de los valores previos.

Las extracciones en efectivo, tanto de cuentas personales como empresariales, quedarán sujetas a control a partir de los 10 millones de pesos.

Para los saldos bancarios al cierre de cada mes, los nuevos límites serán de 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones para personas jurídicas.

Los plazos fijos también están alcanzados por la medida: se deberán informar aquellos que superen los 100 millones de pesos en el caso de las personas físicas y los 30 millones para las jurídicas.

En el caso de las billeteras virtuales, se establecen los mismos umbrales que para las transferencias bancarias, mientras que las tenencias en sociedades de bolsa seguirán los límites de 100 millones para individuos y 30 millones para empresas.

Las compras realizadas como consumidor final podrán efectuarse hasta 10 millones de pesos sin requerir información adicional, mientras que para los pagos el límite se fija en 50 millones para personas físicas y 30 millones para jurídicas.

Objetivo de la medida

ARCA busca reforzar el control sobre los movimientos financieros de gran magnitud, mejorar la trazabilidad del dinero y prevenir maniobras de evasión o lavado. Las entidades bancarias, billeteras digitales y agentes del mercado deberán reportar las operaciones que superen los umbrales establecidos.