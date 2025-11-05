ARCA: el calendario completo de todos los impuestos a pagar en noviembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) difundió el cronograma impositivo correspondiente a noviembre de 2025, un mes con una fuerte carga de obligaciones tanto para personas físicas como para empresas. Este calendario puede ser muy importante para quienes necesitan un recordatorio fiscal.

El calendario comienza el miércoles 5 de noviembre, e incluye algunas modificaciones debido a los feriados del viernes 21 y el lunes 24, que alteran los plazos habituales. En ese contexto, el pago mensual del Monotributo se fijó para el jueves 20 de noviembre, válido para todas las terminaciones de CUIT.

Las sociedades con cierre de ejercicio en junio de 2025 deberán presentar sus declaraciones juradas los días 13, 14 y 17 de noviembre , según la terminación de su CUIT. El pago del saldo correspondiente se realizará los días 14, 17 y 18 del mismo mes.

Las empresas con cierres en mayo de 2025 deberán cumplir con la presentación entre el 25 y el 28 de noviembre , mientras que aquellas con cierres en noviembre de 2024 seguirán el mismo esquema de fechas.

Para el régimen general, las presentaciones de octubre 2025 se realizarán entre el 18 y el 26 de noviembre , de acuerdo con la terminación del CUIT. En el caso de los servicios digitales prestados desde el exterior, el vencimiento será el 28 de noviembre .

Seguridad social

Los trabajadores autónomos deberán abonar sus aportes correspondientes a octubre entre los días 5, 6 y 7 de noviembre, según la terminación del CUIT. Los empleadores, en tanto, tendrán sus vencimientos entre el 10 y el 12 de noviembre.

Monotributo en ARCA

El vencimiento del componente impositivo y previsional para este régimen está programado para el 20 de noviembre, sin distinción por número de CUIT.

Retenciones y regímenes especiales

Los formularios vinculados a los regímenes de retención del IVA y del Impuesto a las Ganancias —como los que aplican a facturas “M” o “A” sujetas a retención— deberán presentarse entre el 10 y el 27 de noviembre, según el tipo de régimen y la terminación del CUIT.

Impuestos internos y Convenio Multilateral

Las presentaciones de impuestos internos (como cigarrillos y bebidas) y los formularios del Convenio Multilateral (CM03 y CM04) tienen fechas de vencimiento entre el 14 y el 27 de noviembre.

Debido a la gran cantidad de tributos que vencen este mes, los especialistas recomiendan revisar cuidadosamente las fechas asignadas a cada obligación y cumplir con los plazos establecidos. Cualquier retraso puede generar intereses o sanciones. También es importante verificar posibles prórrogas o actualizaciones que pueda anunciar el organismo fiscal.