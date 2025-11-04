El JP Morgan mantiene el optimismo por las acciones argentinas y sostiene que todavía tienen margen de suba

La contundente victoria del Gobierno en las elecciones llevó a un rally histórico de los activos, el Merval tocó un récord nominal y las acciones y bones tuvieron fuertes subas. Pese al alza del mercado la semana pasa, el banco estadounidense JP Morgan observa que aún resta margen alcista para los papeles argentinos.

El gigante de Wall Street, señaló en su último informe que las acciones de las energéticas y los bancos argentinos se mantiene en valores bajos a pesar del rally alcista de la última semana de octubre por lo que ven oportunidades de compra proyectando que todavía tienen margen para trepar.

De acuerdo al banco neoyorkino, esto se debe a una combinación de factores políticos, económicos y de valuación del mercado que exhiben un escenario actual favorable para el país.

A su vez, el JP Morgan referenció valuaciones históricas para justificar el potencial de crecimiento. La relación entre el precio de las acciones y sus ganancias anuales se ubica en 9,7 veces actualmente.

El banco de inversión JP Morgan trazó un duro diagnóstico del escenario post PASO y advirtió sobre una profundización del proceso inflacionario. Foto: El País

En ese sentido, puntualizó que en períodos de optimismo (como la gestión de Mauricio Macri), esta relación llegó a ser de 13,3 veces, mientras que el piso se registró en 2021 con una valuación de 4,4 veces.

El JP Morgan proyecta un potencial de suba del 50% para Banco Macro y Grupo Galicia, y del 32% para YPF, lo que demuestra que, pese al reciente rally, las oportunidades de entrada persisten. Solo Banco Supervielle, tras su fuerte escalada, habría alcanzado su precio óptimo tras subir desde los US$5 hasta los US$12 por ADR en apenas un mes.

Factor político

En relación al factor político, el informe subrayó el fortalecimiento del Gobierno de Javier Milei tras la contundente victoria en las urnas.

“La Libertad Avanza y el PRO tienen un tercio de los votos en la Cámara Baja y el Senado, eliminando el riesgo de una destitución del Presidente”, remarcó el reporte.

A su vez, ponderó el resultado electoral y señaló como positivo que la aprobación del Gobierno se mantenga por encima del 40%.

Argentina podría volver al índice de Mercados Emergentes

El banco neoyorkino sostuvo que Argentina podría volver al índice MSCI de Mercados Emergentes. Con esa reclasificación, se inyectaría automáticamente cerca de US$2.600 millones en flujos de inversión al mercado accionario local. También, el riesgo país de volvería a informar minuto a minuto.

Para lograrlo, Argentina debería terminar de sacar el cepo. Cabe recordar que aún persisten restricciones cambiarias a las empresas.

Sin embargo, el JP Morgan no espera que el regreso al status de Emergente se concrete antes de 2027. Pero el potencial de este movimiento beneficia directamente a papeles como YPF, Galicia, Banco Macro, Vista, Pampa, TGS, BBVA y Central Puerto.

Proyecciones de JP Morgan

El principal banco de inversión norteamericano elaboró proyecciones para 2026. Para el año que viene estima un crecimiento del PBI del 3%, que estaría liderado por un rebote del 4,5% en el último trimestre y una notoria caída de la inflación al 11,8% anual, una cifra aún más baja que las estimaciones del FMI.