Elon Musk y Tesla: qué opina el mercado del billonario salario del magnate

Fue una victoria decisiva para Elon Musk haber conseguido que la Junta de Accionistas de Tesla aprobara el plan de compensación de 1 billón de dólares para el CEO de la compañía. Para los analistas, lograr un 75% de los votos a favor significa que los inversores dan por sentado que necesitan a Musk al mando, a cualquier precio.

"La revelación a principios de esta semana de que el fondo soberano de Noruega votaría en contra del paquete salarial de 1 billón de dólares de Elon Musk claramente no ofreció ninguna pista sobre el resultado de la votación. Pero la victoria fue decisiva para los seguidores inversores minoristas de Musk , algunos de los cuales recibieron la noticia en la gigafábrica de Tesla en Texas con cánticos de Elon, Elon", señaló Russ Mould de AJ Bell, quien considera que los motivos para "aprobar el premio son obvias" y que existen "razones lógicas" para que otros accionistas también hayan mostrado su apoyo.

Explicó Mould: Para alcanzar la astronómica cifra que se anuncia, Musk debe cumplir algunos objetivos extremadamente exigentes; las ganancias deberán multiplicarse por 24 y la valoración de Tesla deberá dispararse de 1,4 billones de dólares a 8,5 billones ; esto implicará pasar de ser un fabricante de vehículos eléctricos a una empresa mucho más amplia de inteligencia artificial y tecnología.

En este sentido, la mayoría de los accionistas de Tesla tenían poco que perder al aprobar el acuerdo; si Musk consigue el billón de dólares , los accionistas habrán salido muy beneficiados.

Para el estratega británico Neil Wilson quedó claro que los inversores de Tesla dan por sentado que necesitan a Musk al mando, no importa el precio, después del sólido respaldo al paquete salarial del magnate, el más grande de la historia corporativa.

Ipek Ozkardeskaya de Swissquote Bank opinó que esta votación se produce tras el firme apoyo de Musk a Trump y a varias figuras de la extrema derecha mundial, postura que rápidamente le costó la buena voluntad de la Casa Blanca tras las elecciones estadounidenses y dañó la reputación de Tesla, especialmente entre sus clientes.

Tesla, con ventas en picada

Las entregas de vehículos Tesla se han desplomado este año, y el breve repunte de ventas del trimestre pasado se debió principalmente a una avalancha de demanda antes de que expiraran los incentivos fiscales para vehículos eléctricos, incentivos que Trump se negó a prorrogar en medio de su enfrentamiento, agregó Ozkardeskaya.

Sin embargo, al igual que Mould, hace hincapié en que el paquete salarial récord de Musk solo se materializará si la valoración de Tesla alcanza los 8,5 billones de dólares, una cifra descabellada para una empresa que ya cotiza con un PER superior a 300, basada más en ilusiones que en fundamentos sólidos, y que enfrenta una creciente presión competitiva y de liderazgo.

En otras palabras, “Tesla necesitaría un milagro, o que el dólar se desplomara, para que esa valoración y ese paquete salarial se convirtieran en realidad".

Robotaxis

Algo similar rescata Kathleen Brooks de XTB: el paquete salarial viene acompañado de ambiciosos objetivos, como elevar la capitalización de mercado de la empresa a más de 8 billones de dólares (actualmente se sitúa en 1,4 billones) y lograr que un millón de robotaxis estén operativos; se trata de un objetivo muy difícil, por lo que es posible que este mega paquete nunca llegue a materializarse.

También en esa línea opinó Matt Britzman de Hargreaves Lansdown: aunque un paquete salarial de un billón de dólares para el consejero delegado es desorbitado, también lo son los hitos colosales que Tesla debe superar para conseguirlo. "Para los accionistas, es la combinación perfecta: Musk no gana nada a menos que genere un valor incalculable, y si logra lo inimaginable, los inversores estarán al mando de un gigante valorado en 8,5 billones de dólares", sostuvo.

Cabe señalar que la votación ha coincidido con noticias alentadoras sobre los robotaxis, ya que nuevas ciudades se suman al despliegue y Austin contempla la eliminación del conductor de seguridad para finales de año. Britzman explica que 2026 se perfila como un momento crucial; la conducción totalmente autónoma sin supervisión y el lanzamiento de Cybercab podrían redefinir la movilidad tal como se la conoce; y mientras los críticos advierten del riesgo de la dependencia de una figura, y no les falta razón, los inversores ya se han pronunciado, la prima de Musk sigue vigente, y esta votación debería contribuir a consolidar la valoración de Tesla de cara a un año decisivo. El drama, por supuesto, está lejos de haber terminado.

Accionistas y nuevas inversiones

Vale recordar que la Junta Anual de Accionistas de Tesla, celebrada en Austin, Texas, dejó dos anuncios clave: la aprobación del nuevo plan de compensación de Elon Musk, valorado en casi 1 billón de dólares, y el proyecto para construir una gigantesca planta de fabricación de chips para impulsar su expansión en inteligencia artificial (IA) y robótica.

Los accionistas respaldaron el paquete salarial más grande de la historia corporativa, compuesto por 12 tramos de acciones que se entregarán si Tesla cumple una serie de metas financieras y tecnológicas durante la próxima década. El plan, introducido en septiembre, podría elevar la participación accionarial de Musk del 13% al 25%, reforzando su control sobre la empresa.

Según el esquema aprobado, el primer tramo se activará si Tesla alcanza una capitalización bursátil de 2 billones de dólares, frente a los 1,54 billones actuales. Los objetivos finales se cumplirían si la compañía llega a los 8,5 billones. Además, se establecieron metas operativas que incluyen 20 millones de vehículos entregados, 10 millones de suscripciones activas de conducción autónoma (FSD), 1 millón de robots humanoides Optimus y 1 millón de robotaxis en servicio comercial.

La votación

Musk también confirmó que Tesla comenzará la producción del Cybercab, un vehículo eléctrico completamente autónomo sin pedales ni volante, en abril de 2026.

Los accionistas votaron sobre el nuevo plan de compensación después de que el Tribunal de Cancillería de Delaware dictaminara el año pasado que el plan de compensación anterior de Musk, aprobado en 2018, fue concedido de manera inapropiada por el Consejo de Tesla y debe ser anulado.

Musk apeló esa decisión, y el caso será resuelto por la Corte Suprema del Estado de Delaware. El empresario, que también dirige SpaceX, xAI, Neuralink y The Boring Company, reafirmó su apuesta por convertir a Tesla en una potencia integral de energía, transporte e inteligencia artificial. “Con la IA y la robótica, la economía global podría multiplicarse por diez, o incluso por cien. No hay un límite claro”, afirmó Musk.