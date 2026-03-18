Aumenta el desempleo: el índice alcanzó el 7,5% en el último trimestre de 2025

El desempleo registró un incremento en el cuarto trimestre de 2025, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ), marcando un relativo deterioro de este indicador clave, con impacto en el consumo. La suba de la desocupación en el tramo final del año es reflejo de la caída de actividad que ya se advertía.

La tasa alcanzó el 7,5% de la población económicamente activa —que incluye a quienes no tienen trabajo, están disponibles y lo buscan—, marcando una suba de 1,2 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior.

Con este guarismo, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que releva a unas 30 millones de personas que viven 31 grandes aglomerados urbanos, el desempleo alcanza a 1,1 millones de personas a nivel nacional.

Extrapolando el porcentaje de desempleo al total de la población estimada en 47 millones de habitantes, trepa a 1,7 millones de personas.

Dos datos sobresalen en este informe y tiene, que ver con la continuidad sin cambios de la tasa de actividad y de empleo en relación al trimestre anterior. Pero en este contexto, sí registró una suba "estadísticamente significativa" de 0,9 puntos porcentuales en la tasa de desocupación respecto del tercer trimestre del año, cuando pasó de 6,6% al 7,5%.

Otro punto relevante es que entre los desocupados las mujeres de entre 14 y 29 años registran una tasa de 23,1%, 3,3 puntos porcentuales más que el trimestre previo, mientras que las mujeres entre 30 y 64 años representan 22,8%, 7,5% menos que el trimestre anterior.

Entre los hombres, el segmento con mayor desocupación es el de hasta 29 años, con 27,9% de desempleo, mientras que hombres de 30 a 64 años trepa a 23,9%.

Desempleo 4° trimestre 2025

Un dato sorpresivo tiene que ver con la caracterización por nivel educativo. Entre quienes tienen el primario incompleto el desempleo llega al 3%, para los que tienen primario completo es de 9,8%, pero sube sustantivamente para personas con secundario incompleto (23,5%), secundario completo (31,3%), personas con educación superior o universitaria incompleta (22,5%) y con educación superior y universitaria completa un 9,8%.