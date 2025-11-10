Luis Caputo le adelantó a JP Morgan el giro de su gestión: la compra agresiva de dólares

Luis Caputo reveló a inversores un cambio clave. El Tesoro y el BCRA comprarán dólares para fortalecer reservas, un giro total en la política económica.

En su columna de MDZ Radio, Carlos Burgueño destacó "la buena noticia": el ministro Luis Caputo reveló a inversores de JP Morgan un "gran cambio de estrategia" para 2026, donde el Gobierno comprará dólares para reforzar reservas y sostener el tipo de cambio, corrigiendo así el "gran error" de 2025.

Escuchá la columna completa en MDZ Radio: 10-11-2025 - MC - Carlos Burgueño - Columna económica Burgueño detalló en qué consiste el anuncio clave de Caputo: "Les adelantó a los inversores la estrategia para comprar divisas por parte del Tesoro y del Banco Central durante el 202. O sea, el gobierno anunció, les anunció a sus inversores y no les va a mentir. Nos mentirá a nosotros, pero no a los de JP Morgan, que el gobierno va a comprar dólares el año que viene a reforzar reservas y a sostener el tipo de cambios".