Luis Caputo le adelantó a JP Morgan el giro de su gestión: la compra agresiva de dólares
Luis Caputo reveló a inversores un cambio clave. El Tesoro y el BCRA comprarán dólares para fortalecer reservas, un giro total en la política económica.
En su columna de MDZ Radio, Carlos Burgueño destacó "la buena noticia": el ministro Luis Caputo reveló a inversores de JP Morgan un "gran cambio de estrategia" para 2026, donde el Gobierno comprará dólares para reforzar reservas y sostener el tipo de cambio, corrigiendo así el "gran error" de 2025.
Burgueño detalló en qué consiste el anuncio clave de Caputo: "Les adelantó a los inversores la estrategia para comprar divisas por parte del Tesoro y del Banco Central durante el 202. O sea, el gobierno anunció, les anunció a sus inversores y no les va a mentir. Nos mentirá a nosotros, pero no a los de JP Morgan, que el gobierno va a comprar dólares el año que viene a reforzar reservas y a sostener el tipo de cambios".
El columnista subrayó la importancia fundamental de este viraje en la política económica, contrastándolo con lo que consideró un error del año en curso: "Si esto es así, que fue el gran error de este año, el gran error económico-financiero, cambiario-monetario del gobierno de este 2025, se corrige a comienzos del 2026 y es un gran cambio de estrategia. Una muy buena noticia".