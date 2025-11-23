WhatsApp estrena una "Info" efímera que desaparece a las 24 horas

aLa clásica sección de "Perfil" de WhatsApp se transforma en una herramienta de estado temporal. Sus usuarios celebran.

WhatsApp, la aplicación de mensajería propiedad de Meta, acaba de lanzar una actualización significativa que modifica radicalmente la sección "Info." del perfil, transformándola en una herramienta de comunicación efímera y dinámica. Esta novedad, que recuerda fuertemente a las populares Notas de Instagram, permite a los usuarios compartir pensamientos breves, novedades o avisos de indisponibilidad con la característica de que la información se borra automáticamente después de 24 horas.

¿De qué se trata la nueva función de WhatsApp? La función busca inyectar más frescura y actualidad al perfil del usuario. Ahora, en lugar de una frase estática, los contactos podrán ver mensajes breves que se actualizan constantemente. Estos mensajes temporales se visualizan de manera destacada en la parte superior de la ventana de chats y ofrecen la posibilidad de respuestas directas, fomentando una interacción más fluida e inmediata entre los usuarios.

Entre las principales posibilidades que ofrece esta renovación se encuentra la capacidad de configurar con precisión quién puede ver estos estados temporales desde el menú de privacidad. Esto asegura que el usuario mantenga el control total sobre la visibilidad de su información efímera. Además, la accesibilidad es clave: el estado puede consultarse tanto desde la ventana del chat como desde el perfil del contacto, facilitando la interacción.