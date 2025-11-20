Estafas en WhatsApp: los números a los que no hay que contestarle llamadas ni mensajes

Expertos en seguridad digital advierten sobre una modalidad creciente de fraudes por WhatsApp : se trata de llamadas o mensajes de números con prefijos internacionales poco comunes que, al contestarlos, pueden abrir la puerta a estafas . En particular, hay códigos que se repiten con frecuencia en estos intentos de fraude .

Algunos de los indicativos telefónicos señalados como peligrosos son los que comienzan con:

Contestar a estos números puede no solo implicar peligro de pérdida de dinero, sino también el robo de datos personales o el secuestro de la cuenta de WhatsApp.

Las recomendaciones son claras: no responder, bloquear el número y reportarlo directamente desde la aplicación. Además, es clave no compartir información personal, códigos de verificación ni hacer clic en enlaces que se reciban espontáneamente. En muchos casos, los estafadores usan tácticas urgentes o amenazantes para lograr que las víctimas cedan datos.

También se aconseja revisar la configuración de privacidad en la aplicación para limitar quién puede contactarnos, y activar mecanismos de seguridad extra como la verificación en dos pasos, para que un atacante no pueda hacerse con la cuenta sólo con un código.

estafas Un estafador ataca por WhatsApp.

Una de las trampas más insidiosas ocurre cuando el estafador busca que la víctima diga la palabra “sí” durante una llamada. Si se graba esa respuesta, podría usarse para falsificar un consentimiento y generar cargos, suscripciones o contratos fraudulentos a nombre de la víctima. Por eso, lo más seguro es no dialogar ni emitir respuestas afirmativas ante números desconocidos.

Para evitar caer en este tipo de fraudes por WhatsApp, es fundamental ser precavido con los números con indicativos poco frecuentes, no interactuar con mensajes o llamadas sospechosas y utilizar todas las herramientas de privacidad que ofrece la app.