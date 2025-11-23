WhatsApp revolucionará el agregado de contactos con su nuevo sistema de nombres de usuario

WhatsApp prepara una función que permitirá buscar y sumar personas sin número telefónico, un cambio esperado por millones de usuarios.

WhatsApp comenzó a probar una función que modificará la forma en que se inicia una conversación dentro de la aplicación: los nombres de usuario. Este sistema permitirá contactar a alguien sin pedir su número, algo que apunta a mejorar la privacidad y simplificar las interacciones cotidianas.

Qué son los nombres de usuario en WhatsApp Diversos medios especializados como WaBetaInfo adelantaron que los nombres de usuario serán identificadores únicos que cada persona podrá reclamar. Se usarán para chatear, compartir contactos y hasta iniciar sesión. El sistema ya existe en plataformas como Telegram y, según adelantaron fuentes del sector, estaría próximo a sumarse al ecosistema de Meta.

image Telegram fue la primer app de mensajería en adoptar los nombres de usuario. Telegram Hoy el proceso es más lento: para hablar con alguien hay que pedir el número, guardarlo en la agenda del teléfono y recién después encontrar a la persona dentro de la aplicación. Con el nuevo método, solo bastará escribir un alias, lo que evitará varios pasos y hará más práctico comunicarse con gente nueva, sobre todo en contextos laborales o eventos donde se intercambian muchos contactos.

Cómo funcionará este nuevo identificador único Cada usuario podrá elegir un nombre único. Si alguien reclama primero un alias como “@maria”, nadie más podrá usarlo. Por eso, quienes tengan nombres comunes seguramente deberán sumar números o letras. “El primero que lo configure se lo quedará”, explicaron desde WabetaInfo en un informe reciente que analiza el sistema.

image Así se verán los nombres de usuarios en WhatsApp. WaBetaInfo Además de reemplazar al número en ciertas interacciones, este alias también servirá como opción para iniciar sesión en la cuenta, algo que busca modernizar el acceso y ofrecer alternativas más cómodas para quienes administran varios dispositivos.