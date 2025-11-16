WhatsApp prueba una nueva función para liberar espacio con más control

La nueva función que prepara WhatsApp apunta a mejorar la gestión del almacenamiento dentro de los chats . En versiones de prueba, se descubrió que la app permitirá eliminar archivos multimedia y mensajes sin salir de la conversación, una opción útil para quienes necesitan liberar espacio sin complicaciones.

Según un informe del sitio especializado WABetaInfo , WhatsApp prueba una herramienta de control granular que estará disponible directamente en la pantalla de información de los chats .

“En lugar de borrar todos los elementos de una conversación, los usuarios podrán elegir qué tipo de archivos eliminar, como videos, GIFs, imágenes o audios”, detalla el medio. “En lugar de borrar todos los elementos de una conversación, los usuarios podrán elegir qué tipo de archivos eliminar, como videos, GIFs, imágenes o audios”, detalla el medio.

Esto significa que será posible limpiar un chat sin perder los mensajes, o eliminar solo los archivos multimedia que más ocupan, sin ir al menú principal del teléfono. Además, antes de confirmar la eliminación, la aplicación mostrará cuánto espacio se liberará, lo que ayuda a tomar decisiones más precisas.

Actualmente, WhatsApp ya cuenta con un apartado de gestión de almacenamiento dentro de los ajustes, pero el nuevo sistema promete ser más rápido y fácil de usar.

“La función ofrece una experiencia integrada dentro de cada conversación, lo que reduce pasos y mejora la limpieza de los datos”, explican desde WABetaInfo. “La función ofrece una experiencia integrada dentro de cada conversación, lo que reduce pasos y mejora la limpieza de los datos”, explican desde WABetaInfo.

Las capturas publicadas muestran que los usuarios podrán visualizar los archivos de un chat ordenados por tamaño, y decidir qué conservar y qué eliminar. Esto representa un avance importante frente a la opción actual, que requiere navegar por varios menús antes de llegar a los elementos almacenados.

image La afluencia de archivos llena rápidamente el almacenamiento de los teléfonos. WhatsApp

De acuerdo con el informe, el control granular está disponible en ediciones beta para Android. Por el momento, se encuentra disponible solo para los evaluadores registrados en el programa de prueba de Google Play, aunque se espera que llegue al público general en las próximas semanas.

Meta, la empresa dueña de WhatsApp, todavía no confirmó una fecha de lanzamiento, pero este tipo de funciones suele desplegarse de manera progresiva una vez completada la fase de testeo. Mientras tanto, la novedad suma otra mejora a una aplicación que ya cuenta con actualizaciones frecuentes en materia de privacidad, almacenamiento y usabilidad.