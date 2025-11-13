Presenta:

Tecnología

|

Nubia

El peor teléfono de Nubia en Argentina: es barato y no cumple con lo mínimo

Aunque Nubia ofrece teléfonos para todos los bolsillos, este modelo generó fuertes críticas por su bajo rendimiento y una experiencia sonora muy por debajo de lo prometido.

Constanza Ferreyra

El peor teléfono de nubia se ubica en la gama económica.

El peor teléfono de nubia se ubica en la gama económica.

nubia

La marca Nubia se ha ganado un lugar en el mercado por ofrecer teléfonos en distintos rangos de precio, desde equipos de gama alta como la línea Red Magic hasta modelos más accesibles. Sin embargo, no siempre el más barato es la mejor opción. El Nubia Music, pensado como un teléfono “para amantes del sonido”, terminó siendo uno de los más cuestionados por los usuarios y especialistas.

Las promesas del Nubia Music que no se cumplieron

El Nubia Music fue presentado como un teléfono centrado en la experiencia auditiva. Según la compañía, su diseño y hardware estaban optimizados para ofrecer una calidad de sonido óptima. Sin embargo, los resultados no estuvieron a la altura.

Te Podría Interesar

“Fue un intento interesante, pero el rendimiento quedó lejos de lo esperado. El sonido es plano y los altavoces no destacan frente a otros modelos del mismo precio”, señalaron desde el sitio especializado GSMArena. “Fue un intento interesante, pero el rendimiento quedó lejos de lo esperado. El sonido es plano y los altavoces no destacan frente a otros modelos del mismo precio”, señalaron desde el sitio especializado GSMArena.

Uno de sus rasgos distintivos, el doble conector de auriculares, también es su talón de aquiles. Aunque la idea buscaba atraer a los usuarios más tradicionales, termina resultando poco práctica en un mercado donde los auriculares inalámbricos ya son la norma. En varios análisis se destacó que el sistema de audio carecía de profundidad, y que el doble jack solo sumaba volumen y peso innecesario al diseño.

Mucho diseño, pero desempeño limitado

Visualmente, el teléfono tiene un aspecto moderno y colorido, con una carcasa llamativa que remite al estilo juvenil. No obstante, esa estética no logra compensar su bajo rendimiento general.

image
El Nubia Music fue promocionado como un tel&eacute;fono &ldquo;musical&rdquo;, pero su rendimiento y calidad de audio decepcionaron a la mayor&iacute;a de los usuarios.

El Nubia Music fue promocionado como un teléfono “musical”, pero su rendimiento y calidad de audio decepcionaron a la mayoría de los usuarios.

Los usuarios reportaron problemas de fluidez, baja autonomía de batería y procesamiento lento incluso en tareas simples, como abrir aplicaciones o reproducir música.

En comparación con otros modelos de la marca, el Nubia Music queda muy por debajo:

  • Red Magic 10 Pro: un teléfono gamer con chip Snapdragon 8 Elite, pantalla AMOLED de 144 Hz y batería de 7.050 mAh.

  • Z70 Ultra y Z70S Ultra: dos flagships fotográficos con sensores Sony de alto nivel y muy buen rendimiento.

  • Flip 2 5G: el primer plegable de Nubia, con buenas críticas por su diseño funcional y autonomía equilibrada.

Un ejemplo de marketing que no funcionó

El caso del Nubia Music muestra cómo una estrategia basada en la estética y el eslogan no siempre logra sostener la experiencia real del producto.

nubia music
Promocionado como el tel&eacute;fono con mejor sonido, la experiencia deja mucho que desear.

Promocionado como el teléfono con mejor sonido, la experiencia deja mucho que desear.

“Se apostó por una identidad visual llamativa y por el discurso de la música, pero el hardware no acompañó. Es un teléfono limitado, con especificaciones de gama baja”, concluyen desde Notebookcheck. “Se apostó por una identidad visual llamativa y por el discurso de la música, pero el hardware no acompañó. Es un teléfono limitado, con especificaciones de gama baja”, concluyen desde Notebookcheck.

El Nubia Music se convirtió en el modelo menos recomendable del catálogo actual de la marca. Si estás buscando un teléfono de Nubia, conviene mirar hacia las series Red Magic o Z, que ofrecen una relación entre rendimiento, autonomía y cámara mucho más equilibrada.

Archivado en

Notas Relacionadas