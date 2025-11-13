El peor teléfono de Nubia en Argentina: es barato y no cumple con lo mínimo

Aunque Nubia ofrece teléfonos para todos los bolsillos, este modelo generó fuertes críticas por su bajo rendimiento y una experiencia sonora muy por debajo de lo prometido.

El peor teléfono de nubia se ubica en la gama económica.

La marca Nubia se ha ganado un lugar en el mercado por ofrecer teléfonos en distintos rangos de precio, desde equipos de gama alta como la línea Red Magic hasta modelos más accesibles. Sin embargo, no siempre el más barato es la mejor opción. El Nubia Music, pensado como un teléfono “para amantes del sonido”, terminó siendo uno de los más cuestionados por los usuarios y especialistas.

Las promesas del Nubia Music que no se cumplieron El Nubia Music fue presentado como un teléfono centrado en la experiencia auditiva. Según la compañía, su diseño y hardware estaban optimizados para ofrecer una calidad de sonido óptima. Sin embargo, los resultados no estuvieron a la altura.

"Fue un intento interesante, pero el rendimiento quedó lejos de lo esperado. El sonido es plano y los altavoces no destacan frente a otros modelos del mismo precio", señalaron desde el sitio especializado GSMArena.

Uno de sus rasgos distintivos, el doble conector de auriculares, también es su talón de aquiles. Aunque la idea buscaba atraer a los usuarios más tradicionales, termina resultando poco práctica en un mercado donde los auriculares inalámbricos ya son la norma. En varios análisis se destacó que el sistema de audio carecía de profundidad, y que el doble jack solo sumaba volumen y peso innecesario al diseño.

Mucho diseño, pero desempeño limitado Visualmente, el teléfono tiene un aspecto moderno y colorido, con una carcasa llamativa que remite al estilo juvenil. No obstante, esa estética no logra compensar su bajo rendimiento general.