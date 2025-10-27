Nubia Z80 Ultra: el nuevo teléfono con Snapdragon 8 Elite Gen 5 y batería de 7.200 mAh
El Nubia Z80 Ultra llega con una enorme batería de 7.200 mAh, el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y cámara bajo pantalla. El nuevo buque insignia de la marca china estará disponible en las próximas semanas.
Nubia presentó oficialmente en China el Nubia Z80 Ultra, su nuevo teléfono insignia. El dispositivo incorpora el potente procesador Snapdragon, una batería de 7.200 mAh y una pantalla AMOLED sin perforaciones, consolidando una tendencia en los móviles de gama alta que priorizan el rendimiento y la autonomía.
Rendimiento de alto nivel con Snapdragon 8 Elite Gen 5
Según el portal Android Headlines, el Nubia Z80 Ultra equipa el nuevo chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, fabricado en proceso de 3 nanómetros. El dispositivo puede configurarse con hasta 16 GB de memoria RAM LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento interno. Además, la batería de 7.200 mAh admite carga rápida de 90 W por cable y 80 W inalámbrica.
Te Podría Interesar
La pantalla es un panel AMOLED BOE Q9+ de 6,85 pulgadas con resolución 1.5K, brillo máximo de 2.000 nits y tasa de refresco adaptativa de 144 Hz. También cuenta con atenuación PWM de alta frecuencia y modo 'DC Dimming', lo que mejora la visualización y reduce la fatiga ocular.
El sistema de refrigeración está compuesto por una cámara de vapor 3D de gran tamaño, que mantiene estable la temperatura incluso durante sesiones de juego exigentes. El teléfono también incluye botones físicos para gamers, certificaciones IP68 e IP69, lector de huellas en pantalla y sonido estéreo DTS: X Ultra.
Cámaras y accesorios para fotografía profesional
El apartado fotográfico es otro de los puntos fuertes del Nubia Z80 Ultra. El dispositivo incorpora un sensor principal de 50 MP OmniVision LightMaster 990, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 64 MP con zoom óptico de 2,7x y capacidad macro desde 15 centímetros.
La cámara frontal, de 16 MP, está ubicada bajo el panel, lo que permite una experiencia visual completa aunque con una leve pérdida de calidad en selfies. En vídeo, el equipo puede grabar hasta en 8K a 30 fps, con un mejor rendimiento en 4K gracias a la estabilización optimizada.
Nubia también lanzó un kit fotográfico profesional, vendido por separado por unos 85 dólares, que incluye empuñadura de piel, marco de titanio, montura para lentes externas, adaptador de filtros y zapata fría para micrófonos o luces. Este enfoque recuerda a los accesorios modulares de los antiguos Moto Mods de Motorola, aunque con un diseño más refinado.
Precio y disponibilidad
El Nubia Z80 Ultra parte de unos 640 dólares al cambio para la versión base y llega hasta 780 dólares en su configuración más avanzada. En China ya está disponible en varios colores, incluidas las ediciones Starry Night y Luo Tianyi.
Su llegada a Europa está prevista para las próximas semanas, aunque se espera un precio más elevado debido a impuestos y distribución. El modelo anterior, el Z70S Ultra, se lanzó en el mercado europeo por 769 dólares, por lo que este nuevo buque insignia podría superar esa cifra.