Nubia Z80 Ultra: el nuevo teléfono con Snapdragon 8 Elite Gen 5 y batería de 7.200 mAh

El Nubia Z80 Ultra llega con una enorme batería de 7.200 mAh, el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y cámara bajo pantalla. El nuevo buque insignia de la marca china estará disponible en las próximas semanas.

Nubia presentó oficialmente en China el Nubia Z80 Ultra, su nuevo teléfono insignia. El dispositivo incorpora el potente procesador Snapdragon, una batería de 7.200 mAh y una pantalla AMOLED sin perforaciones, consolidando una tendencia en los móviles de gama alta que priorizan el rendimiento y la autonomía.

Rendimiento de alto nivel con Snapdragon 8 Elite Gen 5 Según el portal Android Headlines, el Nubia Z80 Ultra equipa el nuevo chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, fabricado en proceso de 3 nanómetros. El dispositivo puede configurarse con hasta 16 GB de memoria RAM LPDDR5X y 1 TB de almacenamiento interno. Además, la batería de 7.200 mAh admite carga rápida de 90 W por cable y 80 W inalámbrica.

image El Nubia Z80 Ultra apuesta por el equilibrio entre potencia y autonomía. Nubia La pantalla es un panel AMOLED BOE Q9+ de 6,85 pulgadas con resolución 1.5K, brillo máximo de 2.000 nits y tasa de refresco adaptativa de 144 Hz. También cuenta con atenuación PWM de alta frecuencia y modo 'DC Dimming', lo que mejora la visualización y reduce la fatiga ocular.

"El Z80 Ultra combina potencia, autonomía y una experiencia visual inmersiva sin interrupciones en pantalla", destacan desde la marca durante la presentación.

image La cámara bajo pantalla y el diseño inspirado en cámaras clásicas refuerzan la identidad visual del Z80 Ultra, que busca diferenciarse en un mercado saturado de smartphones similares. nubia El sistema de refrigeración está compuesto por una cámara de vapor 3D de gran tamaño, que mantiene estable la temperatura incluso durante sesiones de juego exigentes. El teléfono también incluye botones físicos para gamers, certificaciones IP68 e IP69, lector de huellas en pantalla y sonido estéreo DTS: X Ultra.