GTA V y más: los juegos gratuitos de noviembre en PS Plus que no te puedes perder

PlayStation continúa sorprendiendo a sus usuarios con una selección de juegos gratuitos en noviembre para los suscriptores de PlayStation Plus. En este mes, títulos icónicos y novedosos llegan a la plataforma, incluyendo Grand Theft Auto V, Pacific Drive y Still Wakes the Deep, además de otros grandes títulos que enriquecerán la experiencia de los jugadores.

GTA V: Regreso triunfal a Los Santos Embed - Grand Theft Auto V PlayStation 4, Xbox One & PC Announcement Trailer Uno de los juegos más exitosos de todos los tiempos, Grand Theft Auto V (GTA V), está disponible para PS5 y PS4. Los jugadores podrán sumergirse nuevamente en la vibrante ciudad de Los Santos, donde podrán alternar entre tres protagonistas con historias conectadas, mientras viven misiones llenas de adrenalina. Además, GTA Online ofrece contenido en constante actualización, eventos especiales y nuevos modos de juego, lo que expande aún más la experiencia de este título emblemático.

GTA V no solo es conocido por su mundo abierto y su jugabilidad intensa, sino también por su capacidad para atraer a jugadores con su amplio abanico de actividades, desde carreras hasta misiones de crimen organizado. Si no has jugado aún, esta es una oportunidad ideal para disfrutar de uno de los videojuegos más influyentes de la última década.

Pacific Drive: Supervivencia en un mundo extraño Pacific Drive llega como un juego exclusivo para PS5 y ofrece una experiencia de supervivencia en primera persona donde el vehículo se convierte en el protagonista. Ambientado en una zona llena de fenómenos extraños, el jugador deberá explorar el entorno, reparar su automóvil y recolectar recursos mientras se enfrenta a múltiples peligros ambientales. El concepto de un juego de supervivencia centrado en la conducción promete ofrecer una experiencia única, donde la tensión de la exploración y la gestión de recursos se combina con el peligro constante del entorno.

Con su atmósfera inquietante, Pacific Drive invita a los jugadores a sumergirse en una narrativa donde la supervivencia es clave, haciendo de este título una opción ideal para los amantes de los juegos de acción y exploración.