Rockstar da el golpe menos esperado: GTA 6 no llegará en mayo de 2026... ¿cuándo entonces?

La actualización reciente del sitio oficial de Rockstar Games prometía un anuncio clave y los fanáticos de Grand Theft Auto 6 ( GTA 6 ) prepararon las especulaciones: preventa, tráiler nuevo o algún adelanto técnico. Sin embargo, nada de eso ocurrió. La firma confirmó lo que muchos temían: GTA VI no está listo y su lanzamiento se retrasa nuevamente, golpeando de lleno a una comunidad que lleva más de una década esperando la próxima gran entrega de la saga.

Hasta hoy, Rockstar Games mantenía como objetivo el 26 de mayo de 2026 para lanzar GTA 6 . Esa expectativa quedó desactivada. La compañía anunció que no podrá cumplir con la fecha y explicó que el desarrollo todavía requiere trabajo adicional. No se trata solo de detalles menores: el estudio considera fundamental extender los tiempos para alcanzar el nivel de calidad que históricamente caracteriza a la franquicia.

El nuevo objetivo es el 19 de noviembre de 2026, un movimiento que, según analistas del mercado, alinea el lanzamiento con la temporada alta de ventas. Durante años, diversas firmas especializadas anticiparon que Rockstar buscaría ubicar su entrega estrella en pleno período festivo, donde el impacto económico es mayor y la atención global se intensifica.

“Hola a todos. Grand Theft Auto 6 se lanzará el jueves 19 de noviembre de 2026 . Lamentamos añadir tiempo adicional a lo que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que ustedes esperan y merecen”.

La declaración confirma lo que muchos intuían: el proyecto todavía no está terminado y, pese a la presión del mercado, el estudio mantiene su estrategia de priorizar calidad sobre plazos.

Embed Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

Críticas, tensiones internas y el impacto en Take-Two

La noticia no cayó bien en la industria. En cuestión de minutos, las acciones de Take-Two Interactive, dueña de Rockstar Games, registraron un descenso significativo. El retraso afecta directamente las proyecciones financieras, considerando que GTA 6 es visto como el título destinado a revitalizar un sector golpeado por recortes, cierres de estudios y caída en el consumo.

La comunidad gamer también reaccionó con dureza. Las críticas apuntan al extenso tiempo de desarrollo y a la idea de que el éxito de GTA Online desvió recursos, prioridades y atención del proyecto principal. Para algunos jugadores, el peso del modelo de negocio en línea retrasó inevitablemente la evolución de la saga principal.

A estas tensiones se suman problemas internos. Durante los últimos días, trabajadores de Rockstar North, en Edimburgo, protagonizaron protestas tras el despido de más de 30 empleados. La empresa sostiene que esas personas filtraron información confidencial sobre GTA 6 a través de Discord. En cambio, los trabajadores afirman que las desvinculaciones fueron una represalia frente a intentos de sindicalización.

gta2 El retraso sacudió al mercado: cayeron las acciones de Take-Two y crecieron las críticas. Imagen extraída de la web

El retraso de GTA 6 confirma que Rockstar atraviesa un momento complejo: expectativas históricas, conflictos laborales, presión financiera y un desarrollo que todavía no alcanza el estándar que la empresa considera indispensable. La nueva fecha ofrece un horizonte, pero también eleva las exigencias. En noviembre de 2026, millones de jugadores querrán más que un lanzamiento exitoso: esperarán el videojuego que defina una generación.