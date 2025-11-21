WhatsApp recupera una función muy esperada y se parece cada vez más a Instagram

WhatsApp confirmó la vuelta de una función que la convertirá por completo en una red social hecha y derecha.

WhatsApp ha reactivado una función que muchos usuarios extrañaban: la sección “Info”, con un diseño renovado que recuerda cada vez más a las dinámicas propias de Instagram. Este regreso, más moderno, permite expresar estados breves con emojis o frases rápidas, y al mismo tiempo ofrece nuevas formas de privacidad y personalización.

Esto confirma el giro de WhatsApp para convertirse en una red social y dejar de ser solamente una red de mensajería instantánea.

¿Qué cambia con la “Info” en WhatsApp? La “Info” vuelve con mejoras significativas: ahora se puede responder directamente a ese pequeño estado desde los chats individuales. En lugar de mandar un mensaje normal, al tocar la “Info” de un contacto se puede interactuar con ella como si fuera una publicación. Esto transforma lo que solía ser una simple descripción en un espacio activo para comunicar cómo te sentís o qué estás haciendo.

Además, los usuarios pueden elegir cuánto tiempo quieren que su "Info" permanezca visible: la opción predeterminada la hace desaparecer al día siguiente, pero también es posible que dure menos o más tiempo, según la preferencia de cada quien. A su vez, se puede regular quién puede verla: solo contactos, algunos seleccionados, o incluso ocultarla para determinados perfiles.

WhatsApp ha puesto especial énfasis en dar control sobre la visibilidad de esta función. Desde los ajustes se puede definir quiénes pueden ver tu “Info”, un detalle que refuerza la idea de personalización y confidencialidad. Esto permite que la función se use como un medio para comunicar un estado sin exponer demasiado la actividad personal, un poco como las historias de otras redes, pero con un enfoque más íntimo.