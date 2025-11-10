Una nueva función de WhatsApp permitirá chatear con usuarios de otras plataformas

El servicio de mensajería de WhatsApp y Meta anunció una función que abre la puerta para conversar con personas que utilizan otras aplicaciones , marcando un quiebre significantivo. Pero aunque se trata de una novedad relevante, aún no se habilitará en Argentina.

La actualización rompe la barrera que antes obligaba a que todos los interlocutores usaran WhatsApp : ahora, desde la app es posible chatear tanto con usuarios de otras plataformas compatibles como con quienes siguen usando WhatsApp.

De este modo, se habilitan tanto mensajes individuales como conversaciones grupales que incluyan participantes externos a la herramienta original.

El cambio no surge por decisión exclusiva de Meta, sino como respuesta a la normativa europea que exige la interoperabilidad entre distintos servicios de mensajería.

En concreto, en la Unión Europea se aplica la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), que obliga a las grandes plataformas a abrir sus sistemas. En consecuencia, la nueva funcionalidad se implementa por ahora solo en ese mercado.

Por qué no estará en Argentina (al menos por ahora)

La razón principal es que la función se habilitó únicamente en regiones donde la normativa europea exige esta apertura. En países fuera de la Unión Europea —como Argentina— no se han anunciado planes para su despliegue inmediato.

Los usuarios europeos que la reciban podrán activarla o desactivarla desde los ajustes de la aplicación. Una vez habilitada, será posible enviar y recibir mensajes de texto, audios, vídeos y documentos con personas que utilicen otras plataformas compatibles.

Sin embargo, algunas funciones propias de WhatsApp —como stickers exclusivos, “Estados” o mensajes que desaparecen— no estarán disponibles cuando se chatee con usuarios de otras apps.

Qué otras aplicaciones podrían sumarse

Por el momento, solo una aplicación de mensajería externa figura como compatible: BirdyChat. Se espera que otras herramientas como Telegram o Signal también puedan integrarse en Europa más adelante, siempre que cumplan con los estándares de seguridad y cifrado requeridos.