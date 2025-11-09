Anti hackers: así es la nueva actualización de WhatsApp

La aplicación de mensajería incorporó una nueva capa de seguridad para brindarle mayor tranquilidad a sus usuarios.

WhatsApp ha logrado transformarse en la aplicación de mensajería más elegida del mundo, con más de dos mil millones de usuarios activos. Su simplicidad e inmediatez se destacan por encima de otras plataformas. Ahora, esta aplicación ha decidido reforzar su seguridad.

El objetivo es proteger la privacidad de los clientes, por lo que sumó una nueva función destinada a mejorar las copias de seguridad de los chats y no permitir que alguien logre acceder sin autorización. La actualización incorpora una “llave de acceso” que reemplaza las contraseñas tradicionales por métodos biométricos o códigos del dispositivo, como la huella dactilar, el reconocimiento facial o el PIN de pantalla.

WhatsApp suma una nueva capa de seguridad. ¿De qué se trata la "llave de acceso" de WhastApp? Esta innovación se suma al sistema de cifrado de extremo a extremo con tecnología criptográfica, lo que significa que sólo el usuario puede acceder al contenido respaldado, ni siquiera WhatsApp o Meta pueden leerlo. Para activarla, solo tenés que seguir estos pasos: