Anti hackers: así es la nueva actualización de WhatsApp
La aplicación de mensajería incorporó una nueva capa de seguridad para brindarle mayor tranquilidad a sus usuarios.
WhatsApp ha logrado transformarse en la aplicación de mensajería más elegida del mundo, con más de dos mil millones de usuarios activos. Su simplicidad e inmediatez se destacan por encima de otras plataformas. Ahora, esta aplicación ha decidido reforzar su seguridad.
El objetivo es proteger la privacidad de los clientes, por lo que sumó una nueva función destinada a mejorar las copias de seguridad de los chats y no permitir que alguien logre acceder sin autorización. La actualización incorpora una “llave de acceso” que reemplaza las contraseñas tradicionales por métodos biométricos o códigos del dispositivo, como la huella dactilar, el reconocimiento facial o el PIN de pantalla.
Te Podría Interesar
¿De qué se trata la “llave de acceso" de WhastApp?
Esta innovación se suma al sistema de cifrado de extremo a extremo con tecnología criptográfica, lo que significa que sólo el usuario puede acceder al contenido respaldado, ni siquiera WhatsApp o Meta pueden leerlo. Para activarla, solo tenés que seguir estos pasos:
- Ir a Configuración < Chats < Copia de seguridad < Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo.
- Elegí la opción “Habilitar llave de acceso”.
- Seleccioná tu método de autenticación preferido: huella, rostro o código.
La compañía aclaró que la función llegará de forma gradual en distintos países y versiones del sistema operativo, por lo que puede tardar algunos días en aparecer en todos los dispositivos.