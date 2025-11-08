Llamadas de WhatsApp sin número: cuándo estará disponible y quiénes podrán acceder a esta actualización

WhatsApp propone intercambiar el número de teléfono por un nombre de usuario. Asegura que busca proteger la seguridad e información privada del usuario.

WhatsApp anunció su próxima actualización que estará disponible en 2026. Algunos usuarios podrán realizar llamadas buscando solo un nombre de usuario y sin número de teléfono. Esto no requiere el almacenamiento de información o paso de datos cuando cambias tu dispositivo.

La actualización está diseñada para mejorar la privacidad de los usuarios y no compartir información personal con desconocidos. Se espera que esta función facilite la interacción entre usuarios, mejorando la accesibilidad y la flexibilidad en la comunicación.

Al principio, esta novedad estaba anunciada para los usuarios de WhatsApp Business, pero expertos aseguran que llegará a usuarios estándar. Eso significa que tanto empresas como particulares podrán tener un mayor control sobre la información que comparten.

¿Qué se necesita para tener esta actualización? Las empresas que quieran gozar de esta actualización tienen que cumplir con una serie de requisitos. Todos los sistemas deben actualizarse para admitir nombres de usuario antes de junio de 2026. Una vez implementada esta herramienta, aparecerá una barra de búsqueda en la sección de llamadas para que escribas el nombre de usuario.