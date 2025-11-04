¿WhatsApp dejó de funcionar en tu celular?, puede ser por esta razón
WhatsApp se actualizó y una vez más se renueva la lista de dispositivos que dejan de funcionar a partir de noviembre.
WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo. Como todos los meses, el servicio implementa cambios significativos en su plataforma que afectarán a numerosos celulares antiguos, dejando de funcionar en modelos que no cumplan los requerimientos mínimos de software.
Se trata de una decisión que busca optimizar el rendimiento y fortalecer la seguridad, asegurando que los usuarios puedan acceder a las funciones más recientes sin comprometer la integridad de la plataforma. Además, busca unificar la experiencia entre dispositivos modernos, evitando que las versiones antiguas limiten la implementación de nuevas herramientas.
WhatsApp deja de funcionar en estos dispositivos en noviembre
- Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Core, Trend y S5.
- Motorola: Moto G (1ra generación) y Moto E (2014).
- LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y G3.
- Sony: Xperia Z, SP, T, V y Z2.
- Huawei: Ascend Mate 2.
- HTC: One M8.
- iPhone: 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus (si no se actualizó a iOS 12).