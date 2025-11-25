El motivo por el que en San Rafael se ilusionan con una temporada de verano histórica
Desde Turismo de San Rafael buscan capitalizar el 90% de ocupación para alcanzar una temporada estival histórica.
El reciente fin de semana largo registró un marcado repunte turístico en San Rafael, con una ocupación que “superó el 90%” en promedio, según informó Victoria Contardo, directora de Turismo de la municipalidad. La funcionaria se mostró “contenta” por el desempeño del sector, que “lo estaba necesitando”.
“Contentos que este fin de semana haya habido, aparte de la fiesta del turismo, otros eventos, así que contentos con el tema de la ocupación”, expresó Contardo en declaraciones a MDZ Radio. El dato cobra mayor relevancia al compararlo con los últimos fines de semana largos, donde la ocupación “estábamos abajo de un 20% de lo que veníamos trabajando en años anteriores”.
Una oferta diversa y pareja
Consultada sobre las preferencias de los visitantes, la directora señaló que la elección fue “un poco parejo” entre las distintas alternativas. “Obviamente el turismo aventura estuvo, hizo mucho calor acá, todavía seguimos con las temperaturas altas, así que el agua estuvo espectacular, y hubo eventos también en la ciudad”, detalló. Agregó que la gastronomía y el enoturismo también tuvieron una alta convocatoria.
Respecto al tipo de alojamiento, Contardo precisó: “En hoteles, por ejemplo, estuvimos casi al 99%, que fueron los que más se sumaron”. Este dato contribuyó a que el promedio general de ocupación diera “un poquito arriba del 90%”.
Turismo de cercanía y proyección de verano
Sobre el origen de los turistas, Contardo afirmó: “Hubo gente de todos lados”. Asimismo, resaltó la importancia del turismo local y de cercanía, un segmento en el que se viene trabajando activamente. “El local estuvo también, creo que la cercanía, lo de la Fiesta del Turismo, ayudó también. Estamos trabajando también en turismo de cercanía”, explicó, mencionando convenios con ciudades vecinas.
En cuanto a las expectativas para la próxima temporada de verano, la directora de Turismo comentó que, siguiendo la tendencia de años anteriores, las reservas suelen concretarse más cerca de la fecha. No obstante, manifestó optimismo: “Hablando un poco con prestadores, tienen un poco más de fe a lo que fue la temporada anterior, que estuvimos en un 70 o un 75% en promedio. Esperemos superar ese valor este año”.
Para impulsar la temporada, el municipio prepara un lanzamiento de verano con presencia en la ciudad de Mendoza y localidades aledañas. “Vamos a hacer este lanzamiento de verano y ahí también veremos un poquito cómo viene la cosa”, concluyó Contardo, satisfecha por el “combo de todo” que hizo exitoso este fin de semana extralargo.