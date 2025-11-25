El motivo por el que en San Rafael se ilusionan con una temporada de verano histórica

El reciente fin de semana largo registró un marcado repunte turístico en San Rafael, con una ocupación que “superó el 90%” en promedio, según informó Victoria Contardo, directora de Turismo de la municipalidad. La funcionaria se mostró “contenta” por el desempeño del sector, que “lo estaba necesitando”.

Escuchá la entrevista completa: 24-11-2025 - MDZC - VICTORIA CONTARDO - DIR DE TURISMO DE SAN RAFAEL “Contentos que este fin de semana haya habido, aparte de la fiesta del turismo, otros eventos, así que contentos con el tema de la ocupación”, expresó Contardo en declaraciones a MDZ Radio. El dato cobra mayor relevancia al compararlo con los últimos fines de semana largos, donde la ocupación “estábamos abajo de un 20% de lo que veníamos trabajando en años anteriores”.

Una oferta diversa y pareja Consultada sobre las preferencias de los visitantes, la directora señaló que la elección fue “un poco parejo” entre las distintas alternativas. “Obviamente el turismo aventura estuvo, hizo mucho calor acá, todavía seguimos con las temperaturas altas, así que el agua estuvo espectacular, y hubo eventos también en la ciudad”, detalló. Agregó que la gastronomía y el enoturismo también tuvieron una alta convocatoria.

Respecto al tipo de alojamiento, Contardo precisó: “En hoteles, por ejemplo, estuvimos casi al 99%, que fueron los que más se sumaron”. Este dato contribuyó a que el promedio general de ocupación diera “un poquito arriba del 90%”.

Turismo de cercanía y proyección de verano Sobre el origen de los turistas, Contardo afirmó: “Hubo gente de todos lados”. Asimismo, resaltó la importancia del turismo local y de cercanía, un segmento en el que se viene trabajando activamente. “El local estuvo también, creo que la cercanía, lo de la Fiesta del Turismo, ayudó también. Estamos trabajando también en turismo de cercanía”, explicó, mencionando convenios con ciudades vecinas.