El llamativo comunicado del PJ sobre el concejal que manejaba alcoholizado

El documento del peronismo, que comanda en términos políticos los hermanos Omar y Emir Félix, se desmarca de los duros pedidos del frente Cambia Mendoza y hasta el propio Partido Libertario, quienes solicitan y presionan por la renuncia de Antolín.

En este caso, todo lo contrario, ya que no menciona algún tipo de "represalia", sino un simple "rechazo" a la conducta de Antolín; y un "repudio" a la situación.

"Lo sucedido, desde el rol que nos toca ejercer, nos invita a reflexionar y profundizar las acciones pertinentes a prevenir un flagelo que, en Mendoza, ha sido motivo dolorosas tragedias", expresa el breve comunicado.

Se puede sumar también las declaraciones del presidente del Concejo Deliberante de San Rafael, Samuel Barcudi, quien ha preferido no dar declaraciones públicas con los medios de comunicación.

En redes sociales, expresó: "Rechazo lo ocurrido con el concejal Martín Antolín, quien dio positivo en un control de alcoholemia en Mendoza. Es una falta gravísima para cualquier funcionario público y debe asumir la responsabilidad de sus actos".

Y agregó: "Creo en la ejemplaridad y en la importancia de prevenir el alcohol al volante para cuidar la vida y la seguridad de nuestra comunidad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/samuelbarc/status/1993341499162214737&partner=&hide_thread=false Creo en la ejemplaridad y en la importancia de prevenir el alcohol al volante para cuidar la vida y la seguridad de nuestra comunidad. — Samuel Barcudi (@samuelbarc) November 25, 2025

No obstante, como en el comunicado oficial, no hubo algún tipo de opinión o consideración a si la contravención de Antolín tendría o no que tener algún tipo de sanción posterior al hecho.

Multa millonaria y tareas comunitarias para el concejal que conducía alcoholizado

Esta mañana Antolín se presentó ante el 1er Juzgado Contravencional de Mendoza, a cargo del juez Guillermo Lorca, reconoció el hecho y acordó un juicio abreviado.

La condena fue del pago de una multa de $3,9 millones (9.300 UF) y 365 días de inhabilitación para conducir.

Además, el magistrado le impuso una obligación de tres meses de tratamiento para no repetir la conducta; y además deberá realizar actividades con la organización Estrellas Amarillas Mendoza.

Pedidos de renuncia

Una de las primeras en expresarse sobre el caso que protagonizó Antolín fue la vicegobernadora Hebe Casado, quien exigió la renuncia del concejal libertario y comparó la situación con la del otro edil de Guaymallén, Miqueas Burgoa, quien también dio positivo en un control de alcoholemia en mayo pasado en General Alvear.

“Así como se le solicitó la renuncia al concejal de la UCR de Guaymallén por conducir con alcoholemia en valores superiores a los permitidos, hay que hacer lo mismo con el concejal libertario de San Rafael. Fin”, dijo Casado en Twitter.

Por otro lado, en un comunicado oficial, el Partido Libertario solicitó la renuncia a su banca como concejal, al entender "que la gravedad del hecho es incompatible con la representación institucional que ejerce".

"Hemos actuado con la celeridad y el rigor que la situación exige", sostuvieron desde el Partido, que está liderado por Catalina Garay Lira.

Agregaron que "el comportamiento señalado constituye una falta grave a los principios éticos y a la conducta responsable que todo ciudadano y representante público debe observar. Como fuerza política basada en la responsabilidad individual, no podemos avalar ni relativizar acciones que pongan en riesgo la integridad de terceros, la seguridad pública y la confianza de quienes representamos", marcaron.

Además, sostuvieron que la libertad "solo puede existir cuando cada individuo asume las consecuencias de sus actos" y que "los cargos públicos no otorgan privilegios ni excepciones: por el contrario, obligan a un comportamiento ejemplar".

Y finalizaron: "El Partido Libertario continuará actuando con absoluta transparencia y firmeza, reafirmando su compromiso con los valores que defiende y con la ciudadanía que confía en nosotros".

El comunicado completo del peronismo sobre el concejal

CONCEJO DELIBERANTE: COMUNICADO DEL BLOQUE JUSTICIALISTA

Desde el bloque de concejales del Partido Justicialista de San Rafael manifestamos nuestro rechazo a la conducta del concejal Martín Antolín, por los hechos acontecidos en la Ciudad de Mendoza, donde fue sometido a un control de alcoholemia que resultó positivo, incurriendo en una falta contravencional.

Este bloque repudia tal situación, ya que va en contra de nuestra responsabilidad como funcionarios públicos y las obligaciones que la población nos delega al momento de elegirnos a través del voto popular. “El alcohol al volante” es una problemática grave que debemos combatir entre todos y nuestra conducta es clave no solo en materia de prevención sino en la ejemplaridad.

Lo sucedido, desde el rol que nos toca ejercer, nos invita a reflexionar y profundizar las acciones pertinentes a prevenir un flagelo que, en Mendoza, ha sido motivo dolorosas tragedias.