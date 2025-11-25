Chile: las advertencias que se hicieron antes fatal accidente que le costó la vida a dos mendocinos

Legisladores chilenos adviertien hace años sobre la "gravísima" situación de la Autopista Los Andes, pero las obras de ampliación siguen sin plazos concretos.

El trágico accidente de tránsito que cobró la vida de tres personas en el kilómetro 24 de la Autopista Los Andes volvió a poner en el centro del debate la seguridad de esta ruta, que las autoridades y vecinos vienen señalando como peligrosa.

El siniestro le costó la vida a dos mendocinos, Víctor Hugo Venturin (65), un odontólogo de Maipú , y Elsa Mónica Torres (64). A ellos se sumó Silas Cruz de Oliveira, identificado como la tercera víctima.

Advertencias previas de legisladores La ruta ya es conocida popularmente como "la carretera de la muerte" . La gravedad de la situación motivó a los legisladores de la zona, el diputado Nelson Venegas y la diputada Francisca Bello, a manifestar su preocupación, recalcando la falta de acción ante las advertencias previas.

El diputado Nelson Venegas señaló que la petición para un ensanchamiento a través de una nueva vía no es reciente, y la ha planteado incluso antes de asumir su cargo. El legislador agregó que la situación es "dramática" , y destacó la recurrencia de los siniestros: "No son los primeros fallecimientos, no son las primeras muertes, se vienen a sumar a muchas otras más que han ocurrido y que lamentablemente hay que decirlo seguirán ocurriendo".

Nuevo accidente reabre debate por seguridad en la autopista Los Andes Por su parte, Bello afirmó que "quienes transitamos por la ruta sabemos lo peligrosa que es". Además, aseguró que las autoridades reconocieron la peligrosidad de la ruta en un oficio que presnetó, pero a pesar de eso la Dirección General de Concesiones "aún no entrega plazos específicos para la ampliación, que es lo más urgente".