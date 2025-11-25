Chile: las advertencias que se hicieron antes fatal accidente que le costó la vida a dos mendocinos
Legisladores chilenos adviertien hace años sobre la "gravísima" situación de la Autopista Los Andes, pero las obras de ampliación siguen sin plazos concretos.
El trágico accidente de tránsito que cobró la vida de tres personas en el kilómetro 24 de la Autopista Los Andes volvió a poner en el centro del debate la seguridad de esta ruta, que las autoridades y vecinos vienen señalando como peligrosa.
El siniestro le costó la vida a dos mendocinos, Víctor Hugo Venturin (65), un odontólogo de Maipú , y Elsa Mónica Torres (64). A ellos se sumó Silas Cruz de Oliveira, identificado como la tercera víctima.
Te Podría Interesar
Advertencias previas de legisladores
La ruta ya es conocida popularmente como "la carretera de la muerte" . La gravedad de la situación motivó a los legisladores de la zona, el diputado Nelson Venegas y la diputada Francisca Bello, a manifestar su preocupación, recalcando la falta de acción ante las advertencias previas.
El diputado Nelson Venegas señaló que la petición para un ensanchamiento a través de una nueva vía no es reciente, y la ha planteado incluso antes de asumir su cargo. El legislador agregó que la situación es "dramática" , y destacó la recurrencia de los siniestros: "No son los primeros fallecimientos, no son las primeras muertes, se vienen a sumar a muchas otras más que han ocurrido y que lamentablemente hay que decirlo seguirán ocurriendo".
Por su parte, Bello afirmó que "quienes transitamos por la ruta sabemos lo peligrosa que es". Además, aseguró que las autoridades reconocieron la peligrosidad de la ruta en un oficio que presnetó, pero a pesar de eso la Dirección General de Concesiones "aún no entrega plazos específicos para la ampliación, que es lo más urgente".
Venegas enfatizó la urgencia de tomar medidas y lanzó un llamado directo al gobierno: "No podemos seguir postergando decisiones que afectan directamente la vida y la seguridad de las personas". Hizo un llamado "real y urgente al Ministerio de Obras Públicas para que por lo menos empiece a proyectar una segunda vía" , lamentando que ni siquiera exista un proyecto en carpeta para remediar una situación que considera "gravísima".
Hace dos años se advertía de la peligrosidad de la ruta
De hecho, en un reportaje emitido hace dos años por un canal local de la zona del accidente, ya se advertía de la peligrosidad de la ruta, por parte del mismo diputado Venegas, lo que da cuenta que no se trata de un tema menor y que aún no tiene una respuesta oficial.