Una argentina ganó la maratón de las Islas Malvinas y no le permitieron vestir la camiseta del país

Candela Cerrone, atleta de Pinamar, se impuso en los 42 kilómetros de las Islas Malvinas y señaló que la experiencia fue “muy emotiva y muy dura”.

La atleta argentina Candela Cerrone ganó la Stanley Marathon disputada en las Islas Malvinas y completó los 42 kilómetros con un tiempo de 3 horas, 14 minutos y 30 segundos. La corredora de Pinamar se quedó con el primer lugar en la categoría femenina de una de las competencias más exigentes del calendario internacional.

La carrera, considerada la maratón más austral del mundo y certificada por la Asociación de Maratones Internacionales (AIMS), se disputó en Puerto Argentino bajo condiciones climáticas adversas y con un recorrido que combina sectores urbanos y caminos costeros.

El momento de la llegada Tras cruzar la meta, Cerrone describió la experiencia como “muy emotiva y muy dura”, y explicó que su presencia en la competencia tuvo un fuerte significado personal: representar a la Argentina en las islas.

La atleta también dedicó su victoria a los excombatientes y a los caídos en la guerra de 1982, un gesto que rápidamente generó repercusión en redes sociales y entre quienes siguieron la competencia.

El circuito de la Stanley Marathon suele ser entre 15 y 20 minutos más lento que los recorridos urbanos tradicionales debido al viento constante y al terreno irregular, lo que obliga a los corredores a preparar la prueba con entrenamientos específicos durante varios meses.