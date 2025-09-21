Quiénes son los ganadores del Maratón Internacional de Buenos Aires que la rompieron en los 42 K

Más de 15.000 corredores participaron este domingo en la 41ª edición del Maratón Internacional de Buenos Aires, un evento que marcó un récord de inscriptos y consolidó a la capital argentina como un epicentro del running en la región. La carrera, de 42 kilómetros, tuvo como ganador en la categoría masculina a un atleta etíope, mientras que el podio femenino fue dominado por sus compatriotas.