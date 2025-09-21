Venden el famoso penthouse de la serie El Encargado: cómo es y cuánto cuesta

Más allá de la popularidad propia con la que ya contaba la cuadra luego de ser el escenario principal donde se rodó la serie El Encargado , ubicado en el barrio porteño de Belgrano , esta popularidad aumentó. Esto influyó en este departamento, que ahora está en venta.

El edificio se ubica en Arribeños al 1682/1684, donde se puso en el mercado un penthouse utilizado como locación en la tercera temporada de la serie protagonizada por Guillermo Francella .

Esta propiedad tipo dúplex cuenta con pileta, quincho y terraza propia , y ganó mucha notoriedad luego de ser utilizado como locación. Algo que también ocurrió en varios edificios de la zona, que reforzaron la estética de la ciudad a través de la serie.

Según informaron desde la inmobiliaria que puso en venta el inmueble, el valor de referencia del mismo es de unos US$3100 por metro cuadrado .

¿Cómo es el penthouse de "El Encargado" que está a la venta?

El penthouse, que cuenta con dos plantas, tiene aproximadamente 400 metros cuadrados, ya que cuenta con 9 ambientes. En este piso se encuentra una master suite, otra suite adicional y dos habitaciones, en una planta que además cuenta con acceso independiente.

El comedor del penthouse El tremendo comedor de este penthouse. Martín Pinus Real Estate

En el segundo piso, que también tiene un acceso independiente, se encuentra el quinto dormitorio, también en suite, además del quincho con una parrilla y una pileta propia.