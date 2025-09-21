Se corren los 42 K de Buenos Aires, el maratón más importante de América Latina: qué calles están afectadas

La Ciudad se ha convertido en el epicentro del running con la celebración de la 41ª edición del Maratón Internacional de Buenos Aires, la carrera más rápida de Latinoamérica. Más de 15.000 entusiastas, entre ellos atletas de élite internacionales y locales, se han dado cita para recorrer los 42 kilómetros de un circuito que destaca por ser plano y veloz.

¿Quiénes son los atletas destacados de esta edición? La carrera atrae a un nutrido grupo de atletas de élite. En la categoría masculina, participan siete corredores con marcas por debajo de las 2 horas y 10 minutos, incluyendo a los keniatas Amos Kiprotich Kiplagat y Joshua Kipkemboi Kogo, y al etíope Fikre Bekela Tefera. En la rama femenina, sobresalen las etíopes Maritu Ketema Gutema y Emebet Niguse Mamo. Por el lado argentino, se destacan David Rodríguez, Miguel Maza y Lucas Báez.

¿Cómo es el recorrido del maratón? El circuito, certificado por la federación internacional World Athletics, es conocido por ser plano y rápido. El punto de largada y llegada es en la Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego. Durante el recorrido, los corredores atraviesan puntos icónicos de la ciudad como el Museo de los Inventores, el Estadio River Plate, el Teatro Colón, el Obelisco, la Casa Rosada y el barrio de La Boca.