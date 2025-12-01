Wanda Nara provocó a Andy Chango en MasterChef Celebrity y recibió una devolución inesperada: "A Maxi le..."
La conductora del programa de cocina inició un cruce picante con Andy y él la descolocó con una réplica tan irónica como inesperada.
La última emisión de MasterChef Celebrity dejó uno de esos momentos breves pero filosos que rápidamente se convirtieron en tema de conversación. Todo ocurrió apenas arrancó el programa, cuando Wanda Nara decidió lanzarle una observación inesperada a Andy Chango, apuntando directamente a su vínculo con Momi Giardina.
Sin dudarlo, miró al músico y lanzó: "Andy, ahí al fondo pensativo, solitario, no está Momi". La frase abrió la puerta a un ida y vuelta que mezcló humor, ironía y un par de chicanas a la altura de los protagonistas.
Andy respondió con una dramatización: "Sí, siento una soledad espantosa. Ese hielo representa mi corazón, hoy no siento nada".
Lejos de dejar pasar el comentario, Wanda redobló la apuesta y apuntó al rendimiento de Momi en la competencia: "No sé si te enteraste de que en el episodio anterior a Momi cocinando lejos tuyo le fue bárbaro. ¿Te contó?".
Esto fue lo que le dijo Andy Chango a Wanda Nara en MasterChef Celebrity
Pero el músico contraatacó sin titubear y con una ironía que sorprendió a todos en el estudio: "Sí, a Maxi también le fue bien jugando al fútbol lejos tuyo". La réplica generó carcajadas inmediatas entre los participantes, mientras Wanda sonreía y negaba con el dedo: "No, te contó mal tu amigo".
Tras el cruce, Andy eligió bajarle el tono al asunto y, en su entrevista individual, dejó en claro que prefería no seguir alimentando la situación: "No voy a hacer comentarios por si duro en el concurso para no despertar susceptibilidades".