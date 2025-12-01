Wanda Nara provocó a Andy Chango en MasterChef Celebrity y recibió una devolución inesperada: "A Maxi le..."

La conductora del programa de cocina inició un cruce picante con Andy y él la descolocó con una réplica tan irónica como inesperada.

Andy Chango es uno de los participantes de MasterChef Celebrity 2025.

La última emisión de MasterChef Celebrity dejó uno de esos momentos breves pero filosos que rápidamente se convirtieron en tema de conversación. Todo ocurrió apenas arrancó el programa, cuando Wanda Nara decidió lanzarle una observación inesperada a Andy Chango, apuntando directamente a su vínculo con Momi Giardina.

Sin dudarlo, miró al músico y lanzó: "Andy, ahí al fondo pensativo, solitario, no está Momi". La frase abrió la puerta a un ida y vuelta que mezcló humor, ironía y un par de chicanas a la altura de los protagonistas.

Andy Chango en MasterChef Celebrity 2 El músico fue muy picante con Wanda Nara. Captura de pantalla Youtube MasterChef Argentina. Andy respondió con una dramatización: "Sí, siento una soledad espantosa. Ese hielo representa mi corazón, hoy no siento nada".

Lejos de dejar pasar el comentario, Wanda redobló la apuesta y apuntó al rendimiento de Momi en la competencia: "No sé si te enteraste de que en el episodio anterior a Momi cocinando lejos tuyo le fue bárbaro. ¿Te contó?".

Esto fue lo que le dijo Andy Chango a Wanda Nara en MasterChef Celebrity Andy Chango Fue Filoso Con Wanda Nara Pero el músico contraatacó sin titubear y con una ironía que sorprendió a todos en el estudio: "Sí, a Maxi también le fue bien jugando al fútbol lejos tuyo". La réplica generó carcajadas inmediatas entre los participantes, mientras Wanda sonreía y negaba con el dedo: "No, te contó mal tu amigo".