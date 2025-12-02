La confesión de Wanda Nara sobre Sebastián Yatra que dejó en shock a todo Masterchef Celebrity
La visita estelar de Sebastián Yatra a las cocinas de MasterChef Celebrity terminó con un sorpresivo sincericidio de Wanda Nara sobre el cantante colombiano.
El cantante colombiano Sebastián Yatra causó un revuelo en el estudio de MasterChef Celebrity con su carismática presencia, pero la gran revelación de la jornada la hizo, paradójicamente, la propia conductora. Wanda Nara mandó al frente al artista al confesar que el colombiano intentó seducirla en el pasado y dejó a todos los presentes estupefactos.
La sorpresiva confesión de Wanda Nara
Mientras Yatra compartía con los participantes, el chef Germán Martitegui notó la particular actitud de Wanda y le lanzó: "Nunca te vi tan alborotada". El clima se intensificó cuando se supo que hasta Maxi López había intentado hacer de celestino con Evangelina Anderson y el cantante, a lo que la modelo respondió evasiva: "Que sea soltera no significa que esté disponible".
La pregunta del millón la devolvió Evangelina a Nara: "Wanda, si vos no estuvieras de novia y te llama Yatra hoy, ¿qué le contestás?". La respuesta fue inesperada y frontal: "A mí Yatra ya me llamó".
La confesión generó un “¡Apa!” en el estudio, con Martitegui bromeando: "Ella va diez pasos adelante". Wanda detalló la situación, revelando que el acercamiento ocurrió durante un viaje que coincidieron en Brasil, en el marco de los carnavales de febrero de 2023.
La empresaria no solo confirmó la llamada del artista sino que también expuso el lujoso obsequio que recibió: "Me llamó en el pasado. Me mandó un collar y después no nos pudimos ver". Maxi López, también presente, confirmó la historia añadiendo que "Hubo un beboteo. Hubo también collar…".