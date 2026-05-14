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U2 sacudió la Ciudad de México con un sorpresivo recital gratuito en un micro: será su nuevo videoclip

En medio del rodaje de "Street of Dreams", la banda irlandesa improvisó un recital sobre un autobús tras un desperfecto eléctrico.

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Bono cantando sobre el techo de un micro en plena Ciudad de México para el video de Street of Dreams. / X

Bono cantando sobre el techo de un micro en plena Ciudad de México para el video de "Street of Dreams". / X

La Ciudad de México se convirtió en el epicentro de un evento que borrará la línea entre una superproducción y la esencia del rock callejero. En medio del rodaje de su nuevo videoclip, Street of Dreams, U2 sorprendió a propios y extraños con una actuación improvisada que desafió incluso a las inclemencias del tiempo. Lo que comenzó como un rodaje convencional terminó con Bono, The Edge y compañía subidos a un micro, destino: la "Calle de los Sueños".

La gran sorpresa de U2 para sus fans mexicanos

La jornada no estuvo exenta de complicaciones. Según relató la propia banda, una fuerte tormenta eléctrica averió el generador principal de la producción.

Show gratuito de U2 en México.

Lejos de suspender la actividad, el grupo apeló a la cercanía con su público. Mientras esperaban soluciones técnicas, utilizaron el balcón de un vecino para entonar clásicos como "Vertigo" y "Desire" junto a la multitud que ya colmaba las inmediaciones. "La calle, calle de los sueños / Todas las puertas están abiertas", coreó Bono en una atmósfera de comunión absoluta.

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La banda utilizó un lugar particular para seguir tocando mientras la lluvia detenía el rodaje.

La banda utilizó un lugar particular para seguir tocando mientras la lluvia detenía el rodaje.

Uno de los momentos más emotivos de la filmación fue la reaparición pública de Larry Mullen Jr.. El baterista de U2, que viene de atravesar una compleja operación de espalda, se mostró activo y comprometido con la causa social que enmarca este lanzamiento: el apoyo a la Copa Mundial de Niños de la Calle 2026. "Nuestra banda se enorgullece de apoyar a esta ONG de gran impacto", expresó Mullen sobre la organización que ayuda a jóvenes talentos sin recursos.

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U2 reafirmó su compromiso social al apoyar oficialmente la Copa Mundial de Niños de la Calle 2026.

U2 reafirmó su compromiso social al apoyar oficialmente la Copa Mundial de Niños de la Calle 2026.

En cuanto al plano musical, el horizonte de U2 luce más ambicioso que nunca. Tras el lanzamiento de los EP Days Of Ash y el reciente Easter Lily (publicado el 3 de abril), Bono confirmó que están trabajando en un nuevo álbum que definió como "ruidoso, caótico y con sonido de fotocopias de colores extravagantes".

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