U2 sacudió la Ciudad de México con un sorpresivo recital gratuito en un micro: será su nuevo videoclip

La Ciudad de México se convirtió en el epicentro de un evento que borrará la línea entre una superproducción y la esencia del rock callejero. En medio del rodaje de su nuevo videoclip, Street of Dreams, U2 sorprendió a propios y extraños con una actuación improvisada que desafió incluso a las inclemencias del tiempo. Lo que comenzó como un rodaje convencional terminó con Bono, The Edge y compañía subidos a un micro, destino: la " Calle de los Sueños".

La jornada no estuvo exenta de complicaciones. Según relató la propia banda, una fuerte tormenta eléctrica averió el generador principal de la producción.

Lejos de suspender la actividad, el grupo apeló a la cercanía con su público. Mientras esperaban soluciones técnicas, utilizaron el balcón de un vecino para entonar clásicos como "Vertigo" y "Desire" junto a la multitud que ya colmaba las inmediaciones. "La calle, calle de los sueños / Todas las puertas están abiertas", coreó Bono en una atmósfera de comunión absoluta.

Uno de los momentos más emotivos de la filmación fue la reaparición pública de Larry Mullen Jr.. El baterista de U2, que viene de atravesar una compleja operación de espalda, se mostró activo y comprometido con la causa social que enmarca este lanzamiento: el apoyo a la Copa Mundial de Niños de la Calle 2026. "Nuestra banda se enorgullece de apoyar a esta ONG de gran impacto", expresó Mullen sobre la organización que ayuda a jóvenes talentos sin recursos.

u2 mexico show U2 reafirmó su compromiso social al apoyar oficialmente la Copa Mundial de Niños de la Calle 2026. X

En cuanto al plano musical, el horizonte de U2 luce más ambicioso que nunca. Tras el lanzamiento de los EP Days Of Ash y el reciente Easter Lily (publicado el 3 de abril), Bono confirmó que están trabajando en un nuevo álbum que definió como "ruidoso, caótico y con sonido de fotocopias de colores extravagantes".