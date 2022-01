"Vergüenza": Bono de U2 se hizo la peor crítica que jamás podría recibir

A Bono le avergüenza no sólo su voz, sino la música que han hecho con su banda U2. "Solo me convertí en cantante hace poco. Tal vez esto aún no ha sucedido para los oídos de algunas personas y lo entiendo", dijo el artista.

El músico Paul David Hewson, famoso su nombre artístico Bono, el vocalista de la banda irlandesa U2, confesó durante una entrevista en el podcast Awards Chatter que se siente avergonzado de cómo suena la mayor parte de su música.

Bono dijo, sin vueltas: "Estaba en el coche cuando una de nuestras canciones sonó en la radio y me puse de color escarlata, como decimos en Dublín. Estoy tan avergonzado".

Los números parecen indicar lo contrario: U2 ha vendido más de 170 millones de copias de sus álbumes a nivel mundial y ha ganado 22 premios Grammy, más que cualquier otra banda. En 2005, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Además, dijo que no sólo le mortifica la música de la banda, sino su propia voz.

El cantante recordó una ocasión en la que el difunto cantante Robert Palmer le pidió al bajista de U2, Adam Clayton, en los años 80 que "bajara un poco las notas" de las canciones, y que así Bono "se haría un favor a sí mismo, a su voz, y a todos los que tenemos que escucharlo".

Sin embargo, si bien Bono acuerda con Palmer, dijo que dentro de su extensa discografía hay algunos éxitos salvables.

"La que más puedo escuchar es 'Miss Sarajevo' con Luciano Pavarotti", dijo Bono, añadiendo que la canción que más le enorgullece se tal vez 'Vertigo'.

Por otro lado, aporta Rt, Bono confesó que no le gustaba el nombre de la banda y que se opuso a este desde el principio porque le sonaba demasiado "futurista".

Awards Chatter, Rt.