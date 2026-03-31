Tragedia en Crimea: se estrelló un avión militar ruso y murieron 29 personas
La aeronave perdió contacto durante un vuelo sobre la península y se precipitó en una zona costera; todas las personas a bordo fallecieron.
Un avión de transporte del Ejército ruso que sobrevolaba la península de Crimea se estrelló en un acantilado, causando la muerte de las 29 personas que viajaban a bordo, entre pasajeros y tripulación. La información fue confirmada por la agencia estatal rusa TASS, que citó al Ministerio de Defensa y a fuentes en el lugar del accidente.
De acuerdo con el reporte, se trataba de un avión modelo An-26, con el que se perdió contacto a las 18:00 (hora de Moscú) del martes, mientras realizaba un vuelo programado sobre Crimea.
Impacto fatal y operativo de rescate
Según indicaron fuentes en la escena, “todas las personas que iban a bordo, 23 pasajeros y seis miembros de la tripulación, fallecieron”, sin que se registraran sobrevivientes. Tras la pérdida de contacto, equipos de rescate fueron desplegados de inmediato y lograron localizar el lugar del impacto en una zona de acantilados, donde se confirmó la magnitud de la tragedia.
Las autoridades iniciaron las tareas de recuperación e investigación para determinar las causas del siniestro, aunque por el momento no se difundieron detalles oficiales sobre qué pudo haber provocado la caída de la aeronave.
La península de Crimea, donde ocurrió el accidente, es una región estratégica por su salida al mar Negro y se encuentra bajo control ruso desde 2014, tras un referéndum no reconocido por gran parte de la comunidad internacional, lo que mantiene vigente su disputa con Ucrania.