Tragedia en Crimea: se estrelló un avión militar ruso y murieron 29 personas

La aeronave perdió contacto durante un vuelo sobre la península y se precipitó en una zona costera; todas las personas a bordo fallecieron.

Equipos de rescate trabajaron en el lugar del impacto tras la pérdida de comunicación con el avión militar (foto ilustrativa).

Un avión de transporte del Ejército ruso que sobrevolaba la península de Crimea se estrelló en un acantilado, causando la muerte de las 29 personas que viajaban a bordo, entre pasajeros y tripulación. La información fue confirmada por la agencia estatal rusa TASS, que citó al Ministerio de Defensa y a fuentes en el lugar del accidente.

De acuerdo con el reporte, se trataba de un avión modelo An-26, con el que se perdió contacto a las 18:00 (hora de Moscú) del martes, mientras realizaba un vuelo programado sobre Crimea.

Impacto fatal y operativo de rescate Según indicaron fuentes en la escena, “todas las personas que iban a bordo, 23 pasajeros y seis miembros de la tripulación, fallecieron”, sin que se registraran sobrevivientes. Tras la pérdida de contacto, equipos de rescate fueron desplegados de inmediato y lograron localizar el lugar del impacto en una zona de acantilados, donde se confirmó la magnitud de la tragedia.

Las autoridades iniciaron las tareas de recuperación e investigación para determinar las causas del siniestro, aunque por el momento no se difundieron detalles oficiales sobre qué pudo haber provocado la caída de la aeronave.