Donald Trump avisa a países de Europa y la OTAN que Estados Unidos no los defenderá

Estados Unidos y Donald Trump avisan a países europeos como Reino Unido que no les ayudará en su defensa tras su inacción en Ormuz.

Estados Unidos tiene a Donald Trump como protagonista enojado ante países de Europa y de la OTAN. Foto: Dpa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló a países de Europa por su inacción ante la crisis en el paso de Ormuz y falta de cooperación con su ejército en la guerra en Irán, avisando de que Washington no les ayudará en su defensa, en comentarios que ponen en cuestión el compromiso de la Casa Blanca con la OTAN.

En un mensaje en redes sociales, Donald Trump apunta a Reino Unido y otros países que "no pueden conseguir combustible para aviones debido a (la crisis) en el estrecho de Ormuz", al que recuerda que se "negó a participar en la 'decapitación' de Irán".

"Les hago una sugerencia: en primer lugar, comprad a Estados Unidos, que tenemos de sobra; y en segundo lugar, reunid el valor que les ha faltado hasta ahora, vayan al estrecho y simplemente cogedlo", ha asegurado sobre las alteraciones en el mercado mundial de petróleo.

Donald Trump y otra amenaza En este sentido, ha lanzado otra amenaza a este grupo de países, que en esta ocasión no aclara, aunque anteriormente ha señalado a naciones europeas y asiáticas, insistiendo en que Estados Unidos hará pagar la falta de implicación en la guerra.

"Tendrán que empezar a aprender a defenderse por sí mismos; Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarles, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros", ha señalado Trump, quien recalca que Irán "ha quedado diezmado" tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel por lo que "lo difícil ya está hecho" y ahora estos países deben ir "a por su propio petróleo".