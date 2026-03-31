Misión Artemis II: aseguran que la nave llegará a la Luna en tres días tras el lanzamiento
El director de la nave Orion detalló el plan de vuelo, los tiempos de preparación y las etapas clave de la misión lunar de la NASA.
A pocas horas del lanzamiento, el director de la nave Orion de la NASA, Luis Saucedo, aseguró que los sistemas del cohete se encuentran en condiciones óptimas. Según explicó, tanto los controles técnicos como el clima presentan un escenario favorable para avanzar con la misión que llevará a la Artemis II a la Luna.
Saucedo destacó en una entrevista para TN que “todos los sistemas del cohete están en buenas condiciones”. En ese sentido, contó que los equipos técnicos trabajan en la carga de combustible, mientras que los astronautas permanecen en otro edificio completando sus rutinas previas al vuelo.
Además, describió los tiempos de preparación: los tripulantes comienzan a alistarse aproximadamente ocho horas antes del lanzamiento. “Los equipos están preparando los sistemas que alimentan el combustible para los cohetes. Los astronautas están en otro edificio preparándose”.
Por su parte, el proceso de carga de combustible, basado en oxígeno e hidrógeno, se extiende durante unas diez horas, siendo una de las fases más críticas antes del despegue.
Cautela y antecedentes de pruebas
Aunque se mostró optimista, el director remarcó: “Siempre hay una probabilidad de que algo no salga como está esperado, pero ya hubo dos pruebas”, subrayando que siempre existe un margen de incertidumbre en este tipo de operaciones.
Cómo será el viaje hacia la Luna
Saucedo detalló la secuencia que seguirá la misión Artemis II una vez concretado el lanzamiento. En una primera etapa, la nave permanecerá durante 48 horas en una órbita cercana a la Tierra. Si todos los sistemas funcionan correctamente, se procederá al encendido de motores para iniciar el trayecto hacia la Luna. El tiempo estimado para alcanzar el satélite natural es de tres días.
“Si tenemos un funcionamiento esperado, encenderemos los motores y en tres días llegaremos a la Luna, un sobrevuelo por la parte de atrás. Luego otros tres días de regreso y la misión termina en San Diego”, explicó.