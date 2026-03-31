Misión Artemis II: aseguran que la nave llegará a la Luna en tres días tras el lanzamiento

El director de la nave Orion detalló el plan de vuelo, los tiempos de preparación y las etapas clave de la misión lunar de la NASA.

A pocas horas del lanzamiento, el director de la nave Orion de la NASA, Luis Saucedo, aseguró que los sistemas del cohete se encuentran en condiciones óptimas. Según explicó, tanto los controles técnicos como el clima presentan un escenario favorable para avanzar con la misión que llevará a la Artemis II a la Luna.

Saucedo destacó en una entrevista para TN que “todos los sistemas del cohete están en buenas condiciones”. En ese sentido, contó que los equipos técnicos trabajan en la carga de combustible, mientras que los astronautas permanecen en otro edificio completando sus rutinas previas al vuelo.

Además, describió los tiempos de preparación: los tripulantes comienzan a alistarse aproximadamente ocho horas antes del lanzamiento. “Los equipos están preparando los sistemas que alimentan el combustible para los cohetes. Los astronautas están en otro edificio preparándose”.

La trayectoria de Artemis II 380.000 kilómetros de espacio vacío. Cuatro astronautas. Una nave espacial. Y el coraje de ir donde la humanidad no se ha aventurado en medio siglo. NASA/JSC/Kel Elkins (Science and Technology Corporation) Ernie Wright (USRA) ORCID Por su parte, el proceso de carga de combustible, basado en oxígeno e hidrógeno, se extiende durante unas diez horas, siendo una de las fases más críticas antes del despegue.

Cautela y antecedentes de pruebas Aunque se mostró optimista, el director remarcó: “Siempre hay una probabilidad de que algo no salga como está esperado, pero ya hubo dos pruebas”, subrayando que siempre existe un margen de incertidumbre en este tipo de operaciones.