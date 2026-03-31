Tremenda noche de ataques entre Rusia y Ucrania: cientos de drones estallando

Rusia realizó ataques en Ucrania durante la noche pasada y la madrugada de hoy con un total de 289 drones de larga distancia, entre ellos cerca de 200 aparatos no tripulados ruso-iraníes Shahed, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este martes.

Del total de los drones, las defensas ucranianas neutralizaron 267 aparatos no tripulados de distintos tipos.

Otros veinte drones no fueron interceptados e impactaron en once localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana, que informó también de la caída de fragmentos de drones derribados en otros seis lugares.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 92 drones ucranianos sobre doce regiones, incluyendo 38 sobre la región de Leningrado, según informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Durante la pasada noche (...) los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y aniquilaron 92 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando castrense ruso en Telegram.

Según Defensa, fueron atacadas las regiones fronterizas de Briansk, Bélgorod y Kursk.

Además, los drones ucranianos llegaron a las regiones de Leningrado, Nóvgorod, Rostov, Samara, Smolensk, Oriol, Kaluga, Tver y la región de Moscú.

drones ucranianos efe tropas ucranianas Ucrania Los drones de Rusia y de Ucrania no dejan de volar en esta añosa guerra. Foto Efe EFE

Infraestructura dañada

Dos menores de edad y un adulto resultaron heridos de levedad tras un ataque ucraniano contra el puerto de Ust-Lugá, en Leningrado, informó en MAX (el Telegram ruso) Alexandr Drozdenko, gobernador de esa región,, que ha sido objeto de intensos ataques durante los últimos días con el fin de dañar las terminales portuarias en el Báltico.

"En la localidad de Molodsovo del distrito de Kírov, debido a la caída de fragmentos de drones resultaron dañados los ventanales de tres edificios (un total de hasta 30 apartamentos), dos aulas de una escuela y de un Centro de Protección Social", señaló.

En total, según Drozdenko, que admitió daños a la infraestructura portuaria, en la región de Leningrado fueron neutralizados 38 drones. Efe