La reina Letizia Ortiz apostó por el look más elegante con un lazo XL protagonista

No te pierdas todos los detalles y fotos de la reina Letizia Ortiz y su look monocromo más sobrio en el Patronato.

La semana institucional había empezado con calma para la reina Letizia, pero aun así logró convertirse en tema obligado en el mundo de la moda gracias a un look que, desde su aparente simplicidad, terminó imponiendo un tipo de elegancia sobria.

La reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes, presidida por ella y el rey Felipe, funcionó como escenario perfecto para ese tipo de estilismos donde la reina suele encontrar su mejor versión, con outfits monocromáticos, pulidos y con toques mínimos que elevan toda la composición.

El acto, que incluyó la entrega del Premio «Ñ» 2025 a la crítica y catedrática María Delgado, reunió a embajadores, autoridades y figuras académicas, pero la presencia de Letizia ya había generado los primeros comentarios apenas ingresó al salón. El azul marino casi negro que eligió para vestirse creó un efecto visual de continuidad que estilizó su figura.

El corazón del look fue una blusa de manga larga con cuello alto y un lazo XL integrado hacia un lado, que le dio volumen y un toque sofisticado. La reina combinó la blusa con unos pantalones de vestir de talle alto en el mismo tono, de corte recto y ancho. Esa elección le dio verticalidad a todo el conjunto y marcó la cintura con sutileza, especialmente gracias al cinturón negro fino con hebilla metálica discreta que estructuró la silueta.

El minimalismo general del outfit no necesitó más que pequeños complementos, como sus mocasines con un leve tacón en efecto acharolado, unos aros delicados y un único anillo que completó un estilismo casi meditativo.