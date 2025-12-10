Kylie Jenner y Timothée Chalamet impactaron en la alfombra con looks a juego

Kylie Jenner y Timothée Chalamet terminaron los rumores de separación y brillaron con Chrome Hearts en la premiere de “Marty Supreme”.

La alfombra negra del estreno angelino de Marty Supreme convocó al circuito hollywoodense con la expectativa habitual, pero esta vez la sorpresa vino de la mano de Kylie Jenner y Timothée Chalamet, quienes después de semanas de rumores y teorías en redes, aparecieron juntos y decidieron despejar cualquier duda luciendo looks a juego.

La pareja, que ya lleva más de dos años saliendo, había mantenido un perfil bajo en los últimos meses, pero esa reserva terminó dándole más fuerza a esta aparición compartida, especialmente en una avant première que celebró una película de comedia dramática inspirada libremente en la vida del jugador de tenis de mesa Marty Reisman, rol que Timothée interpretó.

Chrome Hearts, la casa de lujo estadounidense que tantas celebridades adoran por sus piezas góticas, fue la encargada de vestirlos. Lejos del negro, el naranja neón fue el color estrella del conjunto. Kylie llevó un vestido al cuerpo con breteles finos, corte sirena y un escote pronunciado que marcaba la línea del pecho. Las aberturas laterales en la zona del vientre le dieron una cuota deportiva que equilibraba el brillo del aplique frontal, que se trató de una cruz con brillantes, sello absoluto de Chrome Hearts, acompañada por pequeños parches del mismo motivo distribuidos como amuletos.

Fiel a su maximalismo, la empresaria decidió ir por más y sumó unos stilettos en el mismo tono naranja, un collar de eslabones plateados con múltiples dijes de cruces colgando y un beauty look que sostuvo su estética preferida de piel iluminada, delineado abundante y mejillas cargadas. Cerró el estilismo con el pelo suelto y lacio, sumado a una manicura XL en naranja.

Chalamet, por su parte, lució un conjunto de saco y pantalón recto en cuero naranja, con una camisa del mismo tono también de cuero, abotonada con piezas de pedrería plateada. Como toque final, eligió borcegos de gamuza naranja decorados con las cruces características de la firma, en una versión más robusta que evitó el exceso y equilibró la silueta.