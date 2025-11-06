Letizia Ortiz deslumbró en azul: mirá las fotos del vestido que lució la reina

Con tiara rusa y joyas históricas, la reina Letizia Ortiz protagonizó una gala de pura elegancia con un look de impacto.

La reina consorte de España, Letizia Ortiz, apareció durante la cena de gala en honor al sultán de Omán, celebrada en el Palacio Real de Madrid, en donde deslumbró con un vestido azul cobalto de The 2nd Skin, una pieza majestuosa que ya había estrenado en Holanda y que esta vez volvió a lucir con la misma confianza.

El diseño estaba confeccionado en tejido satinado, con cuello redondo, mangas al codo con lazos ornamentales y una falda amplia con una cola generosa que rozaba el suelo. Mientras, un cinturón con hebilla forrada marcaba su cintura, equilibrando la estructura del vestido.

Lo fascinante de este look fue su capacidad de jugar con la sobriedad y el brillo, puesto que la reina apostó nuevamente por una silueta que realzaba su porte natural, con una caída de tela fluida que acompañaba cada movimiento.

La elección de las joyas elevó aún más el conjunto, y lució la tiara Rusa, una de las más imponentes del joyero real, confeccionada en platino, diamantes y perlas dispuestas en lágrimas invertidas. Junto a ella, los pendientes chatones le dieron una luminosidad clásica que contrastaba con la intensidad del azul cobalto.