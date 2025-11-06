Por qué la calma, la simplicidad y la artesanía están redefiniendo el diseño moderno

Desde murales serenos y cerezos en flor hasta el lujo silencioso de las sedas finas y de los tejidos florales, los espacios interiores están incorporando detalles del paisaje y de la cultura del Japón , a través de un diseño moderno que logra dejar su belleza atemporal.

Se trata de un estilo de diseño de interiores que tiene un atractivo duradero y que radica en su capacidad para evocar tanto la simplicidad como lo sofisticado, ya sea en las siluetas minimalistas, texturas orgánicas o revestimientos murales poéticos.

Este empapelado es una muestra del simbolismo y la textura japonesa, por lo que representa la variedad de plantas y árboles, que incluyen sauces llorones, cerezos en flor y plantas autóctonas.

La belleza del mundo natural y las estaciones cambiantes son temas recurrentes en el arte japonés, al igual que el espacio a la luz de la Luna. Este mural de seda presenta hierbas plumosas y flores silvestres iluminadas por lunas resplandecientes.

js´smfo c Revestimiento de pared Tsukimi de Gournay. Créditos: Stephan Julliard

La calma

Nubes ondulantes y lunas flotantes en este diseño, que establece el color tono de un espacio sereno, con telas índigo de inspiración japonesa.

japandi c Empapelado la Bella Luna en color eclipse y camino de mesa de Pierre Frey. Créditos: ©MATTIA AQUILA

La siguiente tela representa un patrón abstracto de colores suaves y terrosos:

japandi d Torrey pines de Pierre Frey

Entre los bosques

Símbolo de la longevidad en la cultura japonesa, los imponentes pinos que aparecen en este empapelado -que utiliza materiales naturales- son un motivo apropiado para un esquema atemporal:

japandi e Suna de George Spencer Designs

Y esta obra captura la belleza efímera de los icónicos cerezos en flor de Japón. Sus colores terrosos (pimienta, terracota, oliva y marrón) aportan una calidez reconfortante y perfecta para generar una sensación de primavera eterna. Ideal para los dormitorios.

japandi g White Blossom de Iksel

Y esta pared que sencillamente es una obra de arte: