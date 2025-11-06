Presenta:

Por qué la calma, la simplicidad y la artesanía están redefiniendo el diseño moderno

Porque se trata del auge del diseño japandí, que expresa el arte, el paisaje y la cultura del Japón. Cómo se repercute hoy ese estilo.

Mario Simonovich

Diseño basado en un revestimiento de pared pintado a mano sobre seda dorada.. Crédito de la imagen: Stephan Julliard

Stephan Julliard

Desde murales serenos y cerezos en flor hasta el lujo silencioso de las sedas finas y de los tejidos florales, los espacios interiores están incorporando detalles del paisaje y de la cultura del Japón, a través de un diseño moderno que logra dejar su belleza atemporal.

JAPANDI CD casamance
Empapelado de Casamance

Se trata de un estilo de diseño de interiores que tiene un atractivo duradero y que radica en su capacidad para evocar tanto la simplicidad como lo sofisticado, ya sea en las siluetas minimalistas, texturas orgánicas o revestimientos murales poéticos.

La sensibilidad refinada en el diseño moderno

Este empapelado es una muestra del simbolismo y la textura japonesa, por lo que representa la variedad de plantas y árboles, que incluyen sauces llorones, cerezos en flor y plantas autóctonas.

japandi b
Empapelado de Casamance

La belleza del mundo natural y las estaciones cambiantes son temas recurrentes en el arte japonés, al igual que el espacio a la luz de la Luna. Este mural de seda presenta hierbas plumosas y flores silvestres iluminadas por lunas resplandecientes.

js´smfo c
Revestimiento de pared Tsukimi de Gournay. Cr&eacute;ditos: Stephan Julliard

La calma

Nubes ondulantes y lunas flotantes en este diseño, que establece el color tono de un espacio sereno, con telas índigo de inspiración japonesa.

japandi c
Empapelado la Bella Luna en color eclipse y camino de mesa de Pierre Frey. Cr&eacute;ditos: &copy;MATTIA AQUILA

La siguiente tela representa un patrón abstracto de colores suaves y terrosos:

japandi d
Torrey pines de Pierre Frey

Entre los bosques

Símbolo de la longevidad en la cultura japonesa, los imponentes pinos que aparecen en este empapelado -que utiliza materiales naturales- son un motivo apropiado para un esquema atemporal:

japandi e
Suna de George Spencer Designs

Y esta obra captura la belleza efímera de los icónicos cerezos en flor de Japón. Sus colores terrosos (pimienta, terracota, oliva y marrón) aportan una calidez reconfortante y perfecta para generar una sensación de primavera eterna. Ideal para los dormitorios.

japandi g
White Blossom de Iksel

Y esta pared que sencillamente es una obra de arte:

japandi f
Haiku in Curry. Cr&eacute;ditos: Larsen

