Apple lanzaría un iPhone diferente cada año a partir de 2026

Apple podría dar un vuelco radical en su estrategia de presentación y comercialización del iPhone . Esto se debe a la publicación de un nuevo informe que asegura que la compañía lanzará un modelo con un diseño completamente nuevo cada año, comenzando a partir de 2026.

Esta forma de presentar nuevos dispositivos rompería con la tradición de Apple , que solía mantener la misma estética varios años, aplicando solo pequeñas modificaciones generacionales.

La nueva estrategia de Apple no significa rediseñar toda la gama iPhone anualmente. A partir de 2026, Apple introduciría modelos alternativos (como un plegable o un “Flip”) cada año, probando nuevos formatos mientras mantiene el diseño habitual en sus modelos estándar y Pro.

La información, que surge de una publicación del usuario yeux1122 en Naver y ha sido recogida por Android Headlines , detalla que Apple planea probar con diferentes formatos de iPhone durante los próximos tres años.

Esto no significa que todos los iPhone cambiarán su aspecto cada año, sino que se sumarían nuevos modelos con diseños alternativos a la familia. Los proyectos mencionados incluyen:

El iPhone Plegable: El esperado móvil que se dobla (tipo libro) se especulaba para 2026, aunque informes recientes sugieren que podría retrasarse a 2027 por problemas de producción.

El esperado móvil que se dobla (tipo libro) se especulaba para 2026, aunque informes recientes sugieren que podría retrasarse a 2027 por problemas de producción. Un iPhone “Flip”: Un formato similar a los plegables tipo “Flip” de Samsung o Motorola.

Un formato similar a los plegables tipo “Flip” de Samsung o Motorola. El iPhone del 20 Aniversario: Un modelo especial con una pantalla sin marcos visibles y una construcción de lujo en cristal y metal.

Curiosamente, la información sobre la serie iPhone 18, prevista para 2026, no anticipa cambios importantes en el diseño. Esto encaja perfectamente con el rumor: Apple mantendría los diseños habituales (estándar y Pro) mientras prueba, de forma gradual, estos nuevos formatos en modelos específicos.

Hasta ahora, el único diseño realmente nuevo que vimos hace poco fue el iPhone 17 Air (presentado el pasado 9 de septiembre), ya que los modelos Pro de esa generación solo trajeron cambios en el módulo de cámaras.

¿Por qué Apple necesita cambiar de diseño?

Todo esto llega en un contexto donde la innovación tecnológica en teléfonos se ha frenado. ¿Realmente notamos saltos gigantes de rendimiento como hace unos años? Los aumentos en los procesadores ya no son tan evidentes y las cámaras, más allá de sumar megapíxeles, tampoco han supuesto una revolución reciente.

En este escenario, el diseño se convierte en el factor clave para que los usuarios sigan renovando su móvil. Aunque la diferencia de prestaciones entre un iPhone 17 Pro y un iPhone 17 estándar sigue siendo notable, la estética es lo que tienta al consumidor.