¿Vale la pena cambiar tu iPhone 16 Pro por el nuevo iPhone 17 Pro?

Apple lanzó hace muy pocas semanas sus nuevos buques insignia, y todo hace pensar que serán un gran éxito de ventas, especialmente el modelo iPhone 17 Pro . Este nuevo iPhone llega con la promesa de perfeccionar la exitosa, aunque continuista, fórmula de su antecesor.

Esto llevó a que, con el paso de los años, la decisión de actualizar a los nuevos iPhone fuera cada vez más difícil , sobre todo por la escazas novedades. Sin embargo, esta vez el cambio entre el iPhone 17 Pro y el iPhone 16 Pro es notable, especialmente en lo que respecta al diseño, la batería y las cámaras.

A simple vista, el iPhone 17 Pro y el iPhone 16 Pro son casi idénticos desde el frente. Ambos comparten la misma pantalla plana de 6.3 pulgadas con la Isla Dinámica y biseles uniformes. Sin embargo, la diferencia clave está en la parte trasera: el iPhone 16 Pro utiliza titanio y una isla de cámara compacta, mientras que el iPhone 17 Pro cambia a aluminio y presenta una "barra de cámara" más grande y prominente. El nuevo modelo es 7 gramos más pesado y medio milímetro más grueso.

El iPhone 17 Pro de Apple cambia el titanio por aluminio y añade una nueva barra de cámara.

Ambas pantallas son paneles OLED LTPO de 6.3 pulgadas, nítidas y con tasa de refresco de 120 Hz. La diferencia real está en los detalles. El iPhone 17 Pro alcanza un brillo máximo de 3000 nits, superando los 2000 nits del iPhone 16 Pro . Además, el nuevo iPhone de Apple incluye un recubrimiento antirreflectante que marca una diferencia notable bajo la luz directa.

En rendimiento, la historia es otra. El iPhone 17 Pro estrena el chip A19 Pro y 12 GB de RAM, frente al A18 Pro y 8 GB del iPhone 16 Pro . Si bien el nuevo modelo se calienta menos, en el uso diario es casi imposible notar una diferencia en fluidez. Ambos teléfonos son excepcionalmente rápidos; no hay necesidad de actualizar por este motivo.

iPhone 16 Pro El iPhone 17 Pro y el iPhone 16 Pro de Apple, frente a frente: ¿se justifica el cambio?

Batería y cámaras: las dos razones de peso para actualizar tu iPhone

Aquí es donde el iPhone 17 Pro gana por goleada. La batería es considerablemente más grande (superando los 4200 mAh en el modelo eSIM), frente a los 3582 mAh del iPhone 16 Pro. Esto se traduce en una autonomía fantástica que puede llegar a los dos días. Además, carga 20 minutos más rápido que su predecesor.

En cámaras, la cámara principal y la ultra gran angular tienen el mismo hardware de 48 MP. La verdadera mejora está en el teleobjetivo: el iPhone 17 Pro estrena un sensor periscópico de 48 MP con zoom 4x, superando al sensor de 12 MP con zoom 5x del iPhone 16 Pro, especialmente en condiciones de poca luz. ¿Es esta mejora en la batería y el zoom suficiente para justificar la inversión?

El iPhone 16 Pro sigue siendo uno de los mejores teléfonos del mercado. Si el rendimiento diario es tu prioridad, no hay necesidad de actualizar. Sin embargo, Apple ha puesto sus fichas en dos áreas clave: la autonomía y la fotografía de zoom.