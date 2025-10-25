Estos son los iPhone más vendidos en Mercado Libre Argentina

El termómetro tech de Mercado Libre muestra tres perfiles de usuario: quienes priorizan precio, buscan equilibrio y eligen lujo dentro del ecosistema Apple.

Mercado Libre funciona como termómetro de la demanda tech local. El panorama actual deja tres iPhone como protagonistas claros: el iPhone 16 (512 GB) aparece primero en 'Más vendido', el iPhone 14 (128 GB) se posiciona como alternativa accesible y el iPhone 15 Pro Max (256 GB) ocupa el tope de gama. Los precios de referencia en la plataforma marcan $1.533.317 para el iPhone 16, $1.101.870 para el iPhone 14 y $2.627.599 para el 15 Pro Max. Con ese mapa de opciones, la elección depende de presupuesto, necesidades de cámara y almacenamiento, y del valor que cada usuario le asigna al ecosistema Apple.

Sería el primer iPhone que se lance con Apple Intelligence Foto: Apple El sitio ubica al iPhone 16 en la cima. Apple Cómo se midió en Mercado Libre El procedimiento resulta simple y transparente: dentro de la categoría Celulares se filtra por marca Apple y se ordena por 'Más vendido'. Bajo esos criterios, el sitio ubica al iPhone 16 en la cima. No constituye un estudio de mercado con metodología propia, aunque ofrece una instantánea confiable del comportamiento de compra en el e-commerce más grande de la región. Sirve para entender preferencias, disponibilidad y precios de referencia en un entorno con miles de transacciones por día.

iPhone 17 Pro Max-iPhone 16 Pro Max - Interna 2 iPhone 16, Pro y 16 Pro Max. Apple iPhone 16 (512 GB): ficha, precio y balance El modelo de iPhone más elegido corresponde a la versión de 512 GB. Integra chip A18 Bionic, pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas y la clásica continuidad del ecosistema iOS con iPad, Mac y Apple Watch. El precio de referencia de $1.533.317 luce elevado, pero encaja en la franja alta de Apple y agrega un plus de almacenamiento pensado para video 4K, bibliotecas de fotos extensas y apps pesadas.

Fortalezas.

Rendimiento extremo. El A18 Bionic garantiza fluidez en juegos y en multitarea.

Cámara consistente. Sistema dual con fotografía computacional y buenos resultados en distintas luces.

Ecosistema. iCloud, AirDrop y Handoff sostienen un flujo de trabajo continuo entre dispositivos. Debilidades.