Estos son los iPhone más vendidos en Mercado Libre Argentina
El termómetro tech de Mercado Libre muestra tres perfiles de usuario: quienes priorizan precio, buscan equilibrio y eligen lujo dentro del ecosistema Apple.
Mercado Libre funciona como termómetro de la demanda tech local. El panorama actual deja tres iPhone como protagonistas claros: el iPhone 16 (512 GB) aparece primero en 'Más vendido', el iPhone 14 (128 GB) se posiciona como alternativa accesible y el iPhone 15 Pro Max (256 GB) ocupa el tope de gama. Los precios de referencia en la plataforma marcan $1.533.317 para el iPhone 16, $1.101.870 para el iPhone 14 y $2.627.599 para el 15 Pro Max. Con ese mapa de opciones, la elección depende de presupuesto, necesidades de cámara y almacenamiento, y del valor que cada usuario le asigna al ecosistema Apple.
Cómo se midió en Mercado Libre
El procedimiento resulta simple y transparente: dentro de la categoría Celulares se filtra por marca Apple y se ordena por 'Más vendido'. Bajo esos criterios, el sitio ubica al iPhone 16 en la cima. No constituye un estudio de mercado con metodología propia, aunque ofrece una instantánea confiable del comportamiento de compra en el e-commerce más grande de la región. Sirve para entender preferencias, disponibilidad y precios de referencia en un entorno con miles de transacciones por día.
iPhone 16 (512 GB): ficha, precio y balance
El modelo de iPhone más elegido corresponde a la versión de 512 GB. Integra chip A18 Bionic, pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas y la clásica continuidad del ecosistema iOS con iPad, Mac y Apple Watch. El precio de referencia de $1.533.317 luce elevado, pero encaja en la franja alta de Apple y agrega un plus de almacenamiento pensado para video 4K, bibliotecas de fotos extensas y apps pesadas.
Fortalezas.
-
Rendimiento extremo. El A18 Bionic garantiza fluidez en juegos y en multitarea.
Cámara consistente. Sistema dual con fotografía computacional y buenos resultados en distintas luces.
Ecosistema. iCloud, AirDrop y Handoff sostienen un flujo de trabajo continuo entre dispositivos.
Debilidades.
Precio alto. La barrera de entrada es real para muchos bolsillos.
Menos personalización. iOS prioriza estabilidad y seguridad, con menos ajustes finos que Android.
Alternativas: iPhone 14 (128 GB) y iPhone 15 Pro Max (256 GB)
iPhone 14 (128 GB) — $1.101.870. Opción equilibrada para quien busca calidad Apple sin saltar a la franja más cara. Mantiene pantalla Super Retina XDR de 6,1'', un sistema de cámaras que rinde en baja luz, Modo Cine en 4K Dolby Vision hasta 30 cps y 'Modo Acción' para videos más estables a pulso. Suma Detección de Choques, conectividad 5G, Ceramic Shield y resistencia al agua. El chip A15 Bionic con GPU de cinco núcleos conserva un desempeño muy competitivo en tareas diarias y juegos. iOS 16 agrega más opciones de personalización y mejores vías para compartir. En relación precio-prestaciones, se ubica como un “piso alto” dentro del catálogo reciente.
iPhone 15 Pro Max (256 GB) — $2.627.599. El tope de gama eleva la apuesta con chasis de titanio ligero y resistente, pantalla Super Retina XDR con ProMotion a 120 Hz y Dynamic Island para alertas y actividades en vivo. El sistema de cámaras pro alcanza súper alta resolución y el Botón de Acción permite acceso inmediato a una función favorita. Incorpora USB-C y Wi-Fi 6 con mayor velocidad, además de Detección de Choques y un enfoque claro en privacidad y control de datos. Se orienta a usuarios que priorizan pantalla fluida, autonomía, versatilidad fotográfica y materiales premium, con un costo que supera con amplitud al iPhone 16.
En síntesis. El ranking de 'Más vendido' de Mercado Libre señala al iPhone 16 (512 GB) como la opción de mayor tracción por su equilibrio entre potencia, cámara y ecosistema. El iPhone 14 (128 GB) ofrece ahorro sin resignar pilares clave de la experiencia Apple. El iPhone 15 Pro Max (256 GB) queda reservado para quienes buscan el máximo en pantalla, fotografía y construcción. Tres perfiles distintos dentro de una misma lógica: rendimiento sólido, soporte extendido de iOS y una propuesta que se sostiene en la integración entre dispositivos.