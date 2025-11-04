Walmart da un descuento de 8 mil pesos para el iPhone 17 Pro resistente al agua y con 256 GB
La página web del supermercado ofrece envío rápido, un plan de pago de hasta 12 meses sin interés y garantía de 3 meses.
El nuevo iPhone 17 Pro de color azul marino y con 256 GB llegó a Walmart con una sorprendente rebaja. En esta ocasión, los consumidores podrán encontrar un descuento de 8400 pesos, por lo que el celular quedará a tan solo 26599 pesos, una gran rebaja considerando que su precio regular es de 34999 pesos.
¿Que destacan de este iPhone?
Una de las características más destacadas del modelo es su pantalla. Expertos aseguran que el diseño de esta supone un cambio radical. Es de 6,3 pulgadas y cuenta con tecnología ProMotion a 120 Hz, brillo máximo de 3000 nits y acabado antirreflejos mejorado.
Con respecto a potencia, Apple presentó el chip A19 y hace que el iPhone 17 Pro sea de los más potentes. Ofrece un rendimiento parecido a una MacBook y es un equipo fluido para hacer tareas cotidianas como multitasking, gaming, edición de fotos y videos, y más. No es lento y tampoco cierra apps en segundo plano.
Apple equipó este celular con cámaras que incluyen ultra gran angular y que hace fotografía macro. El zoom es un punto destacable y la grabación de videos es fluida y estabilizada. Graba en 4K con Dolby Vision. También tiene un teleobjetivo x5/x8 que responde perfectamente al 90% de las situaciones fotográficas.
El video de presentación del Iphone 17 Pro
Y para los que se preguntan por la batería, Apple ha bendecido a este equipo con una autonomía muy buena. Quienes lo han probado aseguran que aguanta un día completo de uso, incluso con ritmo intenso. El iPhone 17 Pro promete acompañarte durante 7 horas y 34 minutos.